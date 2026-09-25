Về xứ Trà 'nghe' đèn Trung thu kể chuyện văn hoá

Tết Trung thu sắp cận kề, thời điểm giữa tháng 9.2026 trên khắp tuyến phố gần khu vực Quảng trường Võ Nguyên Giáp (phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên), các mô hình đèn Trung thu cỡ lớn quy tụ thu hút người dân, du khách.

Mỗi mô hình mang một câu chuyện riêng về quê hương và nguồn cội, từ văn hóa địa phương đến những dấu ấn lịch sử được thể hiện gần gũi với người dân, đặc biệt là trẻ em.

Biển người đổ về phường trung tâm Thái Nguyên để xem rước đèn lồng

Nổi bật trong số đó là mô hình “Hồ trên núi - trà trong mây” của xã La Bằng với hình ảnh ấm trà lớn giữa núi rừng, những búp chè xanh, dòng suối và cảnh sắc thiên nhiên, tái hiện nét đặc trưng của vùng đất gắn với cây chè.

Cách lựa chọn hình ảnh cây chè làm chủ đề giúp mô hình tạo dấu ấn riêng giữa nhiều không gian đèn Trung thu đồng thời đưa một sản vật quen thuộc của La Bằng trở thành hình ảnh đại diện để giới thiệu về địa phương.

Hình ảnh ấm trà, búp chè và núi rừng được sắp đặt trong cùng một mô hình, gợi liên tưởng đến không gian sản xuất, đời sống và cảnh quan của vùng chè, giúp câu chuyện về sản phẩm địa phương trở nên dễ tiếp cận hơn.

Những mô hình đèn lồng trung thu rực rỡ trên phố ở Thái Nguyên

Bà Nguyễn Thị Như (phường Linh Sơn) cho biết: “Tôi xem và rất ấn tượng với mô hình của La Bằng vì nhìn vào là nhận ra ngay hình ảnh cây chè, ấm trà và cảnh sắc quê hương Thái Nguyên mình”.

Theo bà Như, mô hình gây ấn tượng bởi cách đưa hình ảnh cây chè và không gian núi rừng vào mô hình đèn Trung thu, từ đó tạo nên cách giới thiệu gần gũi về vùng đất, con người và sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Nhiều người dân và du khách dành sự quan tâm đến những mô hình đèn mang hình ảnh gắn với văn hóa, lịch sử, tạo thêm trải nghiệm cho các gia đình trong dịp Trung thu.

Cùng chung tâm trạng, chị Thảo Nguyên (tổ 41, phường Phan Đình Phùng) chia sẻ: “Tôi thấy những mô hình như thế này giúp các con có thêm trải nghiệm ngoài sách vở, vừa vui chơi vừa biết thêm về những câu chuyện gắn với quê hương, đất nước”.

Với các gia đình có trẻ nhỏ, những mô hình sinh động cũng trở thành cách để các em tiếp cận những câu chuyện về quê hương và truyền thống dân tộc trong không khí lễ hội.

Mô hình đèn lồng Phù Đổng Thiên Vương, tái hiện hình tượng Thánh Gióng - nhân vật gắn với truyền thuyết về người anh hùng cưỡi ngựa sắt, cầm roi sắt đánh giặc

Một điểm nhấn khác là mô hình đèn lồng Phù Đổng Thiên Vương, tái hiện hình tượng Thánh Gióng - nhân vật gắn với truyền thuyết về người anh hùng cưỡi ngựa sắt, cầm roi sắt đánh giặc.

Hình tượng quen thuộc được thể hiện bằng mô hình cỡ lớn, kết hợp hệ thống ánh sáng nhiều màu, tạo nên điểm thu hút giữa không gian đêm hội và giúp câu chuyện về người anh hùng trở nên nổi bật.

Hình tượng Thánh Gióng gợi nhắc lịch sử, nguồn cội và tinh thần bảo vệ quê hương, đất nước, khơi dậy lòng yêu nước qua hình thức thể hiện gần gũi với đời sống hiện đại.

Với trẻ em, những nhân vật quen thuộc trong sách vở được tái hiện sinh động giữa không gian lễ hội, giúp các em tiếp cận lịch sử, văn hóa bằng trải nghiệm thực tế thay vì chỉ biết đến qua những trang sách.

Sự kiện rước đèn Trung thu thu hút đông đảo người dân đến xem

Việc lựa chọn các chủ đề khác nhau cho mô hình đèn cũng tạo cơ hội để mỗi địa phương giới thiệu một nét riêng, từ sản vật, cảnh quan đến những giá trị được lưu giữ trong đời sống cộng đồng.

Qua các mô hình đèn với nhiều chủ đề về văn hóa, lịch sử, cảnh sắc và sản vật, những giá trị đặc trưng của Thái Nguyên được chuyển tải bằng hình thức giàu hình ảnh, góp phần để các giá trị truyền thống hiện diện trong đời sống văn hóa đương đại.

Cùng các hoạt động dành cho thiếu nhi và cộng đồng, Đêm hội Trăng rằm tạo thêm sân chơi, nâng cao đời sống tinh thần và mở rộng không gian để văn hóa địa phương được tiếp nối, lan tỏa.

Như Văn Hóa thông tin, ngày 22.9, chương trình “Thái Nguyên vui hội trăng rằm 2026” và Cuộc thi rước đèn Trung thu cấp tỉnh với chủ đề “Mùa trăng yêu thương” diễn ra tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp.

Theo đó, cuộc thi quy tụ mô hình đèn của 30 xã, phường, được đầu tư công phu với nhiều ý tưởng, cách thể hiện và thiết kế khác nhau, tạo điểm nhấn cho không gian Trung thu.

Qua cuộc thi, Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích, trong đó xã Điềm Thụy giành giải Nhất, xã La Bằng và phường Bắc Kạn cùng nhận giải Nhì.