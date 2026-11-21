Thu cả nghìn tấn ớt mỗi năm, vẫn không đủ hàng

Buổi chiều ở Mai Khôi Farm (phường Lang Biang), hơn chục công nhân đang tất bật cắt hoa đồng tiền. Những bông hoa sặc sỡ đủ màu sắc vừa thu hoạch được bó lại cẩn thận. Ở khu nhà kính bên cạnh, từng hàng ớt chuông được tưới nước theo phương pháp nhỏ giọt tới từng gốc cây.

“Vườn ớt ấy có ngày phải tưới tới 12 lần” - ông Nguyễn Văn Minh Tú - Chủ tịch HĐQT Công ty Đà Lạt Mai Khôi Farm giới thiệu với chúng tôi về cách chăm sóc loại cây “hái ra tiền” của trang trại. Trong khoảng 10 ha nhà kính, ông dành tới 8,5 ha trồng ớt chuông, ớt ngọt. Phần diện tích còn lại dành cho hoa đồng tiền.

Rời công việc trong ngành xây dựng ở TP.HCM lên Đà Lạt làm nông nghiệp công nghệ cao từ năm 2014, ban đầu ông Tú cũng trồng hoa và các loại rau củ. Tuy vậy, hiệu quả không cao do chưa quen đất, chưa rành về giống nên mấy vụ đầu, ông đều lỗ.

Ông Nguyễn Văn Minh Tú - Chủ tịch HĐQT Công ty Đà Lạt Mai Khôi Farm (áo trắng, ở giữa) chia sẻ về hệ thống tưới của trang trại.

Đến năm 2018, khi bắt đầu trồng ớt, ông vẫn xuống giống trực tiếp trên đất. Cách trồng ấy đỡ tốn tiền đầu tư, nhưng mỗi khi sâu bệnh xuất hiện, nhà vườn khó kiểm soát và có thể phải phun thuốc nhiều hơn.

Bước ngoặt đến khi ông đưa cây ớt lên giá thể, lắp hệ thống tưới nhỏ giọt và dùng thiên địch để giảm phun thuốc trừ sâu. Sau khi đổi cách trồng, năng suất ớt tăng khoảng 20-30%. Nhận thấy hiệu quả tăng rõ rệt, ông tiếp tục đưa phương pháp này áp dụng với hoa đồng tiền.

Nhờ kiểm soát sâu bệnh tốt hơn, giảm phun thuốc trừ sâu, các sản phẩm của Mai Khôi Farm đạt chứng nhận GlobalG.A.P., và đưa được ớt vào một số chuỗi siêu thị lớn.

Ớt chuông của trang trại luôn đắt hàng.

“Đến nay, Mai Khôi Farm cho thu hoạch khoảng 1.000-1.200 tấn ớt mỗi năm, bán với giá cao và luôn trong tình trạng không đủ hàng để cung cấp cho các siêu thị, hoặc các đầu mối để xuất khẩu”, ông Tú chia sẻ.

Có được điều này theo ông Tú là nhờ hệ thống tưới nhỏ giọt tự động đưa nước đến từng gốc ớt theo cữ đã cài đặt. Tuy vậy, điều ông Tú ngại nhất là mất điện giữa trưa nắng gắt. Bởi chỉ cần lỡ 1-2 cữ tưới, cây có thể rụng hoa, rụng trái, thậm chí chết.

“Điện ở đây cực kỳ quan trọng”, ông Tú nói, đồng thời cho biết những trang trại hầu như đều mong được cấp điện ba pha và có máy biến áp đặt gần vườn để giảm hao hụt trên đường dây, giúp máy bơm và các thiết bị vận hành ổn định.

Điện về gần vườn, nhà nông tính lại chuyện trồng gì

Trong ký ức của ông Lê Chí Quang Minh - Phó Chủ tịch UBND phường Lang Biang - Lâm Đồng, một buổi tưới ở nhiều nhà vườn trước đây bắt đầu bằng việc đổ dầu, nổ máy phạch phạch. Có nơi kéo được điện một pha, nhưng điện áp chập chờn, máy bơm chạy lúc được lúc không. Đặc biệt, cùng bơm một lượng nước, chạy máy dầu có thể tốn gấp 5-7 lần dùng điện lưới.

Theo ông Minh, từ khoảng năm 2015, khi nông nghiệp công nghệ cao bắt đầu phát triển mạnh ở Lang Biang, điện được dùng vào ngày càng nhiều việc. Nhà vườn có thể chia nước thành từng cữ, cài lượng phân bón đưa vào đường ống và điều chỉnh hệ thống tưới qua điện thoại. Người trồng cúc chong đèn vào buổi tối để cây có đủ khoảng 14 giờ chiếu sáng mỗi ngày ở giai đoạn cần xử lý. Ở một số cơ sở, công việc sau thu hoạch cũng trông vào điện, từ làm lạnh để bảo quản đến đóng gói trước khi giao hàng.

Ông Lê Chí Quang Minh - Phó Chủ tịch UBND phường Lang Biang.

Đặc biệt, khi điện về gần vườn, việc tưới nước trở nên thuận tiện hơn, người dân bắt đầu tính lại chuyện trồng gì trên mảnh đất của mình. Không ít hộ đã mạnh dạn chuyển từ cà phê sang rau, hoa với hiệu quả kinh tế rõ rệt.

Ông Minh dẫn chứng: 1 ha cà phê, người dân làm được 1 vụ với giá trị thu được khoảng 150 triệu đồng mỗi năm. Với rau, họ có thể làm 3-4 vụ, doanh thu bình quân ở địa phương khoảng 900 triệu đồng/ha/năm, còn hoa khoảng 1,1 tỷ đồng/ha/năm. Cá biệt, có mô hình thủy canh đạt doanh thu tới 4 tỷ đồng/ha/năm, trước khi trừ chi phí.

Sự thay đổi ấy thể hiện ngay trong diện tích canh tác của phường. Theo ông Minh, Lang Biang hiện có khoảng 6.000 ha đất trồng trọt. Trước đây cà phê vẫn là cây lâu năm chủ lực, song trong những năm qua, diện tích rau, hoa trên địa bàn phường đã tăng nhanh chóng, đến nay có khoảng 2.000 ha.

“Làm nông nghiệp công nghệ cao đã giúp thu nhập của nhiều hộ trong vùng tăng lên nhiều với trước đây. Nhiều gia đình còn thuê cả nhân công, nhưng bây giờ, trả công 500.000 đồng/ngày cũng chưa chắc tìm được người làm”, ông Minh nói.

Ông Nguyễn Thành Nhân - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Lâm Đồng, cho biết Lâm Đồng là một trong những địa phương đi đầu về nông nghiệp công nghệ cao. Hiện nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản sử dụng khoảng 20-25% tổng lượng điện tiêu thụ của tỉnh.

Sự chuyển dịch sang trồng hoa, trồng rau ngắn ngày đã giúp người dân trong vùng thu nhập tốt hơn.

Đặc biệt, Đà Lạt có những đêm “không ngủ” khi các vườn hoa vẫn rực sáng dưới ánh đèn nhà vườn chong để điều chỉnh thời điểm hoa nở.

Để đáp ứng nhu cầu bơm tưới tăng vào mùa khô và điện sản xuất nông nghiệp, Công ty Điện lực Lâm Đồng rà soát, bảo dưỡng lưới điện và tính toán đầu tư ở những vùng sản xuất có nhu cầu dùng điện tăng.

Theo ông Nhân, cùng với việc đổi cách trồng, người dân Lâm Đồng cũng thay đổi cách dùng điện trong sản xuất. Chẳng hạn, trước kia, nhà vườn dùng bóng sợi đốt 60 W, sau đó đổi sang bóng compact 18 W. Nay nhiều vườn dùng đèn LED chỉ 6-10 W mỗi bóng.

"Cúc vẫn được chong đèn đủ giờ, còn lượng điện tiêu thụ mỗi đêm giảm đi. Bà con cũng lắp bộ hẹn giờ cho đèn và máy bơm, chủ động dời những việc có thể sắp xếp sang giờ thấp điểm để bớt tiền điện", ông Nhân chia sẻ.

Theo Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong 10 tháng năm nay điện phục vụ nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 7,9% tổng sản lượng điện thương phẩm của đơn vị. Hằng năm, EVNSPC đầu tư hàng trăm tỷ đồng để xây dựng, cải tạo và nâng cấp lưới điện 110 kV, 22 kV phục vụ các vùng nông nghiệp trọng điểm từ Tây Nguyên đến Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông cửu Long.