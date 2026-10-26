Vé xem U23 Việt Nam tại Gia Lai VTV Cup 2026 có giá từ 200.000 đồng

Ban tổ chức thông báo kế hoạch bán vé trực tuyến Giải bóng đá giao hữu U23 quốc tế – Gia Lai VTV Cup 2026. Ảnh: VFF

Giải bóng đá giao hữu U23 quốc tế – Gia Lai VTV Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 10 - 14.11 tại sân vận động Pleiku, tỉnh Gia Lai. Đây là dịp để người hâm mộ theo dõi và cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam trong những trận đấu giao hữu quốc tế ngay trên sân nhà.

Theo thông báo của Ban tổ chức, vé vào sân được phát hành với ba mệnh giá gồm 200.000 đồng, 300.000 đồng và 400.000 đồng. Toàn bộ vé trực tuyến được phân phối độc quyền thông qua ứng dụng Techcombank OneU, trước đây có tên gọi OneU.

Việc mở bán được chia thành ba giai đoạn, tương ứng với lịch thi đấu của giải. Trong đợt đầu tiên, từ 15h ngày 28.10 - 20h30 ngày 1.11, người hâm mộ có thể đặt mua vé cho cả ba ngày thi đấu 10, 12 và 14.11.

Từ 20h31 ngày 1.11 - 23h59 ngày 3.11, hệ thống tiếp tục mở bán vé cho hai ngày 12 và 14.11. Riêng ngày 4.11, từ 0h - 23h59, khán giả chỉ có thể mua vé xem ngày thi đấu cuối cùng, 14.11.

Ban tổ chức lưu ý, các đợt bán vé có thể kết thúc sớm nếu số lượng vé được phân phối đã hết.

Một điểm đáng chú ý là vé được bán theo ngày thi đấu. Theo đó, khán giả sở hữu vé hợp lệ có thể theo dõi cả hai trận đấu diễn ra trong cùng ngày mà không cần mua thêm vé.

Tuy nhiên, người xem được khuyến cáo không rời khỏi sân trong khoảng thời gian giữa hai trận nhằm bảo đảm quyền lợi khi sử dụng vé.

Để đặt mua, người hâm mộ truy cập tính năng “Mua vé” trên ứng dụng Techcombank OneU, lựa chọn ngày thi đấu, hạng vé và thực hiện thanh toán. Hệ thống hỗ trợ các hình thức thanh toán tích hợp như thẻ nội địa, thẻ quốc tế hoặc điểm Upoint.

Khách hàng cần sử dụng thông tin căn cước công dân hoặc hộ chiếu khi đăng ký mua vé, đồng thời cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới nhất để thực hiện giao dịch thuận lợi.

Đối với hình thức bán vé trực tiếp tại quầy, Ban tổ chức cho biết sẽ có thông báo cụ thể sau.

Về phương thức nhận vé, toàn bộ vé đặt mua trực tuyến sẽ được chuyển phát nhanh qua Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đến địa chỉ khách hàng đăng ký. Phí chuyển phát là 30.000 đồng, thời gian giao vé dự kiến bắt đầu từ ngày 5.11.

Khi nhận vé, người mua cần xuất trình bản gốc căn cước công dân hoặc hộ chiếu để đối chiếu thông tin. Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền cùng bản sao giấy tờ tùy thân của người ủy quyền và người được ủy quyền theo quy định của Ban tổ chức.

Đối với những bưu gửi không thể phát tại địa chỉ đăng ký, khán giả có thể nhận vé tại Bưu cục Pleiku, số 69 đường Hùng Vương, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, vào các ngày thi đấu 10, 12 và 14.11, trong khung giờ từ 9h đến 11h30. Tổng đài hỗ trợ của Vietnam Post là 1900 545481.

Bên cạnh việc hướng dẫn mua và nhận vé, Ban tổ chức cũng nhấn mạnh các yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn tại sân vận động. Khán giả không được mang theo pháo sáng, vật sắc nhọn, bình xịt hơi cay, chất cấm hoặc những vật dụng có nguy cơ gây thương tích.

Những trường hợp vi phạm quy định có thể bị từ chối vào sân mà không được hoàn trả tiền vé. Ban tổ chức cũng có thể điều chỉnh kế hoạch phát hành vé tùy theo điều kiện thực tế nhằm bảo đảm an toàn.

Với thông điệp “Cổ vũ văn minh – Không pháo sáng”, Ban tổ chức mong muốn người hâm mộ tiếp tục đồng hành cùng U23 Việt Nam, góp phần tạo nên bầu không khí sôi động, tích cực trên các khán đài sân Pleiku.