Vé xem U23 quốc tế - Gia Lai VTV Cup có giá cao nhất là 400 nghìn đồng

BTC chính thức mở bán vé trực tuyến giải bóng đá giao hữu U23 quốc tế - Gia Lai VTV Cup 2026 từ 15h00 ngày 28/10. Người hâm mộ có thể mua vé xem các trận đấu tại sân vận động Pleiku, tỉnh Gia Lai, với ba mệnh giá 200.000 đồng, 300.000 đồng và 400.000 đồng.

BTC mở bán vé độc quyền trên ứng dụng Techcombank OneU. Từ 15h00 ngày 28/10 đến 20h30 ngày 1/11, người hâm mộ có thể mua vé xem cả ba ngày thi đấu 10/11, 12/11 và 14/11.

Giải bóng đá giao hữu U23 quốc tế - Gia Lai VTV Cup 2026 hứa hẹn hấp dẫn.

Từ 20h31 ngày 1/11 đến 23h59 ngày 3/11, hệ thống tiếp tục bán vé xem hai ngày thi đấu 12/11 và 14/11. Riêng ngày 4/11, BTC mở bán vé xem trận đấu diễn ra ngày 14/11, từ 0h00 đến 23h59 hoặc đến khi hết vé.

Giải bóng đá giao hữu U23 quốc tế - Gia Lai VTV Cup 2026 diễn ra từ ngày 10/11 đến 14/11 tại SVĐ Pleiku. Giải quy tụ U23 Thái Lan, U23 Qatar, U23 Singapore và chủ nhà U23 Việt Nam. Bốn đội thi đấu vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc. Giải thưởng cho đội vô địch là 100.000 USD, đội Á quân nhận 40.000 USD, đội hạng Ba nhận 20.000 USD.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam gặp U23 Thái Lan lúc 19h00 ngày 10/11, tiếp đó đối đầu U23 Singapore lúc 19h00 ngày 12/11 và U23 Qatar lúc 19h00 ngày 14/11. U23 Việt Nam dự kiến tập trung trở lại ngày 8/11.