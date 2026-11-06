Vé xem tuyển Việt Nam tại Casper Cup 2026 cao nhất 400.000 đồng

Giá vé xem đội tuyển Việt Nam tại Casper Cup 2026 cao nhất là 400.000 đồng. Ảnh: Minh Chiến.

Ngày 6/11, ban tổ chức Casper Cup 2026 thông báo kế hoạch bán vé trực tiếp tại quầy, phục vụ người hâm mộ đến sân theo dõi giải giao hữu quốc tế diễn ra từ ngày 11 đến 17/11 tại sân vận động Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình.

Theo thông báo, vé có ba mệnh giá gồm 200.000 đồng, 300.000 đồng và 400.000 đồng. Người hâm mộ có thể mua vé từ 9h ngày 9/11 đến 19h ngày 11/11, hoặc đến khi hết vé, tùy điều kiện nào đến trước.

Quầy vé được đặt tại khán đài D sân vận động Thiên Trường tại số 5 Đặng Xuân Thiều, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. Thời gian bán vé buổi sáng từ 9h đến 11h30, buổi chiều từ 14h đến 16h30. Riêng ngày thi đấu 11/11, quầy vé mở bán đến 19h.

Ban tổ chức lưu ý khán giả tự bảo quản vé sau khi mua. Người đến sân không được mang pháo sáng, pháo bông, vật sắc nhọn, bình xịt hơi cay hoặc các vật dụng nguy hiểm, chất cấm theo quy định vào khu vực diễn ra sự kiện.

Casper Cup 2026 diễn ra trong dịp FIFA Days tháng 11 với sự tham dự của đội tuyển Việt Nam, Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan. Ba đội thi đấu vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc. Giải là cơ hội để HLV Kim Sang-sik rà soát lực lượng, hoàn thiện lối chơi và chuẩn bị cho các mục tiêu tiếp theo. Đội tuyển Việt Nam lần lượt gặp Đài Loan (Trung Quốc) ngày 11/11 và Kyrgyzstan ngày 17/11. Các trận đấu diễn ra trên sân Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình.

Thông tin bán vé trực tiếp Casper cup 2026. Ảnh: VFF.