Theo thông báo của VFF ngày 27/10, người hâm mộ có thể mua vé theo dõi các trận đấu tại Casper Cup 2026 thông qua ứng dụng Techcombank OneU. Đây là kênh phân phối vé trực tuyến độc quyền của giải đấu.

Vé xem đội tuyển Việt Nam tại Casper Cup 2026 cao nhất 400.000 đồng.

Ban tổ chức đưa ra ba mệnh giá vé gồm 200.000 đồng, 300.000 đồng và 400.000 đồng. Với mức giá này, người hâm mộ có thêm lựa chọn để trực tiếp đến sân cổ vũ đội tuyển Việt Nam trong đợt thi đấu giao hữu quốc tế vào tháng 11 tới.

Việc bán vé trực tuyến được chia thành hai giai đoạn. Trong giai đoạn đầu, từ 10h00 ngày 29/10 đến 20h30 ngày 1/11, Ban tổ chức mở bán đồng thời vé xem hai ngày thi đấu 11/11 và 17/11.

Giai đoạn tiếp theo diễn ra từ 20h31 ngày 1/11 đến 23h59 ngày 6/11, với vé dành cho ngày thi đấu 17/11. Việc phát hành có thể kết thúc sớm hơn thời hạn dự kiến nếu toàn bộ vé được bán hết.

Để mua vé, người hâm mộ truy cập tính năng "Mua vé" trên ứng dụng Techcombank OneU, lựa chọn vé và thực hiện thanh toán. Các hình thức thanh toán được hỗ trợ gồm thẻ ngân hàng nội địa, thẻ quốc tế và điểm Upoint. Người mua cần sử dụng căn cước công dân hoặc hộ chiếu theo quy định.

VFF cho biết vé sẽ được chuyển đến địa chỉ đăng ký của khách hàng thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh của Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post), với mức phí 30.000 đồng. Thời gian trả vé dự kiến bắt đầu từ ngày 5/11.

Bên cạnh hình thức trực tuyến, phương án bán vé truyền thống tại quầy sẽ được ban tổ chức thông báo sau.

Casper Cup 2026 diễn ra từ ngày 11 đến 17/11 tại sân Thiên Trường. Đây là dịp để người hâm mộ theo dõi và cổ vũ đội tuyển Việt Nam thi đấu trên sân nhà, đồng thời tạo thêm không khí sôi động cho bóng đá Việt Nam trong những tháng cuối năm.

VFF cũng khuyến cáo khán giả tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn khi đến sân, không mang theo vật dụng nguy hiểm, chất cấm hoặc pháo sáng. Ban tổ chức tiếp tục kêu gọi người hâm mộ hưởng ứng thông điệp "Cổ vũ văn minh – Không pháo sáng".