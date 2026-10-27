Vé xem Casper Cup 2026 tại sân Thiên Trường có giá từ 200.000 đồng

LĐBĐ Việt Nam công bố kế hoạch bán vé trực tuyến Giải bóng đá giao hữu quốc tế - Casper Cup

Theo thông báo của Ban tổ chức, Casper Cup 2026 sẽ được tổ chức tại sân vận động Thiên Trường, nơi người hâm mộ có cơ hội trực tiếp cổ vũ đội tuyển Việt Nam trong các trận đấu giao hữu quốc tế.

Để đáp ứng nhu cầu theo dõi giải đấu, Ban tổ chức triển khai bán vé trực tuyến với ba mức giá gồm 200.000 đồng, 300.000 đồng và 400.000 đồng. Vé được phân phối độc quyền trên ứng dụng Techcombank OneU, trước đây có tên gọi OneU.

Thời gian mở bán được chia thành hai giai đoạn. Trong đợt đầu tiên, từ 10h ngày 29.10 đến 20h30 ngày 1.11, người hâm mộ có thể lựa chọn mua vé xem các trận đấu diễn ra trong hai ngày 11 và 17.11.

Từ 20h31 ngày 1.11 đến 23h59 ngày 6.11, hệ thống tiếp tục mở bán vé cho ngày thi đấu 17.11. Tuy nhiên, việc phát hành có thể kết thúc sớm hơn thời hạn dự kiến nếu toàn bộ số vé được phân phối đã bán hết.

Để mua vé, khán giả truy cập ứng dụng Techcombank OneU, lựa chọn tính năng “Mua vé”, sau đó thực hiện các bước đặt vé và thanh toán theo hướng dẫn. Những hình thức thanh toán được hỗ trợ gồm thẻ nội địa, thẻ quốc tế và điểm Upoint.

Người mua cần sử dụng thông tin căn cước công dân hoặc hộ chiếu khi đăng ký, đồng thời tải hoặc cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới nhất để bảo đảm quá trình giao dịch thuận lợi.

Đối với phương thức bán vé trực tiếp tại quầy, Ban tổ chức cho biết sẽ có thông báo cụ thể trong thời gian tới.

Một điểm người hâm mộ cần lưu ý là vé đặt mua trực tuyến không được nhận trực tiếp qua ứng dụng để sử dụng tại sân, mà sẽ được chuyển phát nhanh đến địa chỉ khách hàng đăng ký thông qua dịch vụ của Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post).

Thời gian giao vé dự kiến bắt đầu từ ngày 5.11, với mức phí vận chuyển 30.000 đồng. Khi nhận vé, khách hàng phải xuất trình bản gốc căn cước công dân hoặc hộ chiếu để đối chiếu thông tin.

Trường hợp ủy quyền cho người khác nhận thay, người nhận cần chuẩn bị bản sao giấy tờ tùy thân của cả hai bên cùng giấy ủy quyền ghi rõ thông tin theo yêu cầu của Ban tổ chức.

Đối với những bưu gửi không thể phát thành công tại địa chỉ đăng ký, Ban tổ chức bố trí một địa điểm nhận vé duy nhất tại Bưu cục Trường Chinh 422570, số 521 đường Trường Chinh, phường Thống Nhất, Nam Định.

Khán giả có thể đến nhận vé tại đây trong các ngày 11, 14 và 17.11, với hai khung giờ từ 9h đến 11h30 và từ 13h đến 18h. Tổng đài hỗ trợ của Vietnam Post là 1900 545481.

Bên cạnh công tác phát hành vé, Ban tổ chức cũng đưa ra những quy định nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trong suốt thời gian diễn ra giải đấu.

Theo đó, khán giả có trách nhiệm tự bảo quản vé sau khi mua, không mang vào sân các vật dụng sắc nhọn, pháo sáng, bình xịt hơi cay, chất cấm hoặc những đồ vật có nguy cơ gây thương tích.

Ban tổ chức có quyền từ chối cho vào sân đối với những trường hợp không tuân thủ quy định mà không hoàn trả tiền vé. Kế hoạch và phương thức phát hành cũng có thể được điều chỉnh tùy theo tình hình thực tế nhằm bảo đảm an toàn.

Với thông điệp “Cổ vũ văn minh - Không pháo sáng”, Ban tổ chức kêu gọi người hâm mộ đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam bằng tinh thần thể thao tích cực, góp phần tạo nên bầu không khí sôi động, an toàn tại sân Thiên Trường.