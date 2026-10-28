Về vườn hái rau, người Pháp tìm niềm vui giữa thiên nhiên

Mô hình trang trại tự thu hoạch cho phép khách tham quan hòa mình vào thiên nhiên, trải nghiệm công việc đồng áng và tận hưởng những phút giây thư giãn ngoài trời.

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, tại trang trại La Cueillette des Gourmands ở Bouaye, cách thành phố Nantes khoảng 15 km, hàng trăm người xếp hàng từ sáng sớm chờ vào vườn. Đúng 9h30, khi cổng mở, những chiếc giỏ, chiếc kéo và xe đẩy nhanh chóng theo chân khách tỏa về các luống cà chua, đậu cô ve, ớt và cà tím. Mỗi người tự chọn, tự hái những loại rau quả ưng ý rồi thanh toán theo trọng lượng.

Với diện tích 5 ha, La Cueillette des Gourmands là một trong hàng trăm trang trại tại Pháp áp dụng mô hình này. Giá cả góp phần tạo nên sức hút: cà chua hữu cơ tại đây có giá 3,25 euro/kg, chỉ bằng một nửa giá bán tại cửa hàng; đậu cô ve có giá 5,80 euro/kg. Tuy nhiên, tiết kiệm chi phí không phải lý do duy nhất khiến khách hàng tìm đến những khu vườn. Với nhiều người sống ở thành phố, tự tay thu hoạch rau quả còn là cách tận hưởng không gian xanh và lựa chọn thực phẩm theo ý thích. Anh Simon Aussel, 33 tuổi, thường đến trang trại 2 tuần/lần để mua thực phẩm cho gia đình. Anh cho biết rau quả tự hái tươi ngon, có thể bảo quản từ 1-2 tuần. Trong khi đó, chị Aline Alland chia sẻ rằng công việc hằng ngày gắn với màn hình máy tính khiến chị càng trân trọng những giờ phút được ra ngoài trời, tiếp xúc trực tiếp với đất đai và cây cối.

Sức hút của mô hình được phản ánh qua số liệu của Chapeau de Paille, mạng lưới các trang trại tự thu hoạch thành lập năm 1985. Năm 2025, 35 trang trại thành viên đón gần 2,6 triệu lượt khách, tăng gần 11% so với năm trước. Theo ông Xavier Collette, Chủ tịch mạng lưới, nhu cầu tăng mạnh từ thời kỳ dịch COVID-19 và tiếp tục duy trì, một phần do sức mua của người dân chịu áp lực. Dù vậy, sức hấp dẫn lớn nhất vẫn là trải nghiệm tự tay thu hoạch, đặc biệt đối với các gia đình có trẻ nhỏ.

Một trang trại tự thu hoạch tại vùng thủ đô Ile-de-France của Pháp.

Đằng sau những luống rau xanh mướt và dòng khách tấp nập là không ít công sức của người nông dân. Chủ trang trại Dominique Pavy cho biết việc đón khách đòi hỏi bà phải thường xuyên làm cỏ, chăm sóc cây trồng và giữ các luống rau sạch sẽ, gọn gàng. Trang trại còn phải trồng xen kẽ nhiều loại cây, tính toán thời điểm gieo trồng để duy trì nguồn cung liên tục, qua đó khiến khối lượng công việc tăng lên.

Thời tiết cực đoan cũng đặt ra thách thức lớn. Riêng trong năm nay, hạn hán và mưa đá khiến trang trại của bà Pavy mất 40% số cây dâu tây. Nhờ đa dạng hóa các loại rau quả, trang trại vẫn có thể duy trì hoạt động.

Với nông dân, mô hình tự thu hoạch tạo điều kiện bán nông sản trực tiếp đến người tiêu dùng với mức giá hợp lý, đồng thời mở ra cơ hội giao tiếp gần gũi hơn với khách hàng. Còn với người dân thành thị, mỗi chuyến đến vườn không đơn thuần là một lần mua thực phẩm, mà còn là dịp thư giãn, kết nối với thiên nhiên và tận hưởng niềm vui tự tay mang những sản phẩm tươi ngon về cho gia đình.