Về Vĩnh Tế đua xuồng mùa nước nổi

Các vận động viên tranh tài giải đua xuồng tại lễ hội kỳ yên đình thần Vĩnh Tế, phường Vĩnh Tế.

Sáng sớm, anh Nguyễn Văn Chạc, ngụ khóm Vĩnh Tây 1 đến địa điểm tổ chức giải đua xuồng trong khuôn khổ lễ hội kỳ yên đình thần Vĩnh Tế. Cơn mưa kéo dài từ nửa đêm về sáng không cản được mong muốn góp mặt tại sự kiện đặc biệt này của anh Chạc. “Thời tiết mưa nhiều nhưng tôi biết đây là sân chơi hấp dẫn nên cố gắng đi. Nào giờ tôi chưa bơi xuồng đua, nên thử sức lần này cho biết”, anh Chạc nói.

Trên cánh đồng ngập nước cạnh kênh Bờ Xáng có rất đông người dân tập trung tham gia cổ vũ cho giải đua xuồng do Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Vĩnh Tế và Ban Quản trị Lăng miếu Núi Sam tổ chức. Năm nay, giải đua xuồng trong lễ hội Kỳ Yên đình thần Vĩnh Tế có 13 đôi nam, 4 đôi nam, nữ phối hợp tham gia tranh tài ở cự ly 300m và 250m.

Mỗi trận đấu, khi cờ hiệu xuất phát được vẫy lên, 2 xuồng đua bắt đầu cuộc tranh tài hấp dẫn. Dưới nước, những nhịp chèo khỏe khoắn cắm xuống nước, đẩy chiếc xuồng nhỏ lướt đi thoăn thoắt. Trên bờ, tiếng hò reo của khán giả vang vọng, đánh thức không gian yên tĩnh sau cơn mưa buổi sớm.

Dù là môn thể thao dân gian, nhưng đua xuồng cũng đòi hỏi những kỹ thuật nhất định. Muốn xuồng đi nhanh không chỉ cần sức mà hai tay dầm phải bơi đúng nhịp và thật ăn ý. Người trước, người sau phối hợp nhịp nhàng để tạo lực đẩy và giữ cho chiếc xuồng đi thẳng. Càng gần về đích tốc độ càng cao nhưng vận động viên vẫn phải làm chủ tay dầm và giữ thăng bằng cho xuồng.

Do thời gian tập luyện không nhiều, nên các vận động viên chưa thật sự ăn ý khiến nhiều tình huống hài hước phát sinh. Có những chiếc xuồng quay vòng tròn mà không tiến tới được, có chiếc thì chìm giữa đường đua phải cần đến sự hỗ trợ của lực lượng hậu cần. Khán giả cũng được dịp cười thỏa thích với những pha xử lý lỗi của vận động viên.

Người dân tham gia trò chơi bắt vịt trên đồng tại lễ hội Kỳ Yên đình thần Vĩnh Tế, phường Vĩnh Tế.

UBND phường Vĩnh Tế huy động lực lượng công an, quân sự hỗ trợ các biện pháp an toàn trong thi đấu, đảm bảo trật tự giao thông tại khu vực khán giả đến cổ vũ. Sau quá trình tranh tài hấp dẫn, các vận động viên khóm Vĩnh Tây 1 đạt hạng nhất ở nội dung 300m đôi nam và 250m đôi nam, nữ phối hợp. Kết thúc giải đấu, các vận động viên đều vui vẻ vì được trải nghiệm hoạt động thể thao đặc sắc, đúng với nét văn hóa đặc trưng mùa nước nổi miền Tây.

Ông Lê Hoàng Phương, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Vĩnh Tế cho biết: “Vì đây là hoạt động mang tính cộng đồng nên chúng tôi tạo mọi điều kiện để người dân tham gia. Người dân đến xem giải đấu rất vui dù thời tiết không thực sự thuận lợi. Đó là động lực để chúng tôi tổ chức các hoạt động tiếp theo bài bản, chất lượng hơn”.

Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Vĩnh Tế còn phối hợp Ban Quản trị Lăng miếu Núi Sam tổ chức giải bóng đá, giải cờ tướng và chương trình đố vui có thưởng nhằm phục vụ người dân trong lễ hội kỳ yên đình thần Vĩnh Tế năm 2026. Bên cạnh việc giữ gìn các nghi thức trang nghiêm trong phần lễ theo truyền thống, Ban Quản trị Lăng miếu Núi Sam phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức phần hội vui tươi, phục vụ tốt người dân, du khách.

Theo ông Nguyễn Phúc Hoan, Trưởng Ban Quản trị Lăng miếu Núi Sam, lễ Kỳ Yên đình thần Vĩnh Tế là sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng truyền thống mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc của địa phương. Việc tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao trong dịp này nhằm tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hóa lịch sử, nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc gìn giữ, bảo tồn giá trị di sản của ông cha. Ban Quản trị Lăng miếu Núi Sam cùng địa phương giữ gìn, phát triển lễ hội ngày càng đặc sắc, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, vui chơi của cộng đồng và du khách trong những năm tiếp theo.