Về việc kiểm soát vi phạm hàng giả cuối năm 2026

Hà Nội tăng cường siết kiểm soát hàng giả

Tính đến ngày 30/8/2026, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra 4.049 vụ, xử lý 4.006 vụ; tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước đạt 68,73 tỷ đồng, trong đó tiền xử phạt vi phạm hành chính là 58,06 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội sé tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vụ vi phạm hành chính, vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm, hàng giả, hàng kém chết lượng.

Cụ thể, lực lượng chức năng sẽ chủ động nắm tình hình, tập trung kiểm tra những lĩnh vực, mặt hàng có nguy cơ cao xảy ra buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vi phạm an toàn thực phẩm.

Trước mắt, lực lượng tập trung triển khai Kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường, bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu, tăng cường kiểm tra các nhóm hàng có nhu cầu tiêu dùng cao, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng giả và vi phạm về an toàn thực phẩm.

Nhiều nghiệp vụ chuyên môn sẽ được triển khai nhằm đảm bảo an toàn hàng hóa, chống hàng giả

Thời gian qua, trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, các Đội Quản lý thị trường đã kiểm tra, xử lý 822 vụ vi phạm, đạt 82% chỉ tiêu kế hoạch khắc phục “điểm nghẽn” về an toàn thực phẩm; xử phạt vi phạm hành chính 11,2 tỷ đồng, buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm trị giá 10,9 tỷ đồng.

Trong 4 tháng cuối năm 2026, dự kiến nhu cầu tiêu dùng tăng cao, thị trường trở nên sôi động, đây là lúc lực lượng chức năng càng phải thực hiện nghiêm hơn nữa các biện pháp nghiệp vụ, kiểm tra, xử lý..

Cùng với xử lý các trường hợp vi phạm và bảo đảm an toàn thực phẩm, công tác xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ tiếp tục được đẩy mạnh.

Cùng với đó, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội cũng sẽ tiếp tục siết kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát sẽ góp phần ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng. Ảnh minh họa: QLLT.

Trước dịp những tháng cao điểm mua sắm cuối năm sắp tới, việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là yếu tố quan trọng giúp người dân an tâm, thị trường ổn định.

Tuy nhiên, để thị trường thực sự minh bạch, bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, các cơ sở kinh doanh cũng cần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, nói không với hàng không rõ nguồn gốc.

Người tiêu dùng cũng cần chủ động kiểm tra nhãn mác, xuất xứ, chất lượng sản phẩm, đặc biệt với những mặt hàng được mua bán phổ biến trên môi trường trực tuyến.