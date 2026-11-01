Về việc giải quyết phục viên cho đồng chí Đặng Phước Tuấn

Đồng chí Đặng Phước Tuấn nhập ngũ tháng 9-2011, cấp bậc: Thượng úy, chức vụ: Bác sĩ điều trị biên chế Khoa Chấn thương chỉnh hình, hiện thực hiện nhiệm vụ tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Quân y 121, Cục Hậu cần-Kỹ thuật Quân khu 9. Từ năm 2022 đến nay, gia đình đồng chí gặp nhiều khó khăn do cha ruột mắc ung thư giai đoạn cuối, mẹ ruột bệnh nặng kéo dài, mẹ vợ nhiều lần phẫu thuật, hai con nhỏ, vợ thất nghiệp, không có thu nhập ổn định. Trước hoàn cảnh trên, đồng chí Tuấn đã nhiều lần gửi đơn xin phục viên, trong đó lần thứ 5 vào ngày 5-8-2026, Bệnh viện đã tiếp nhận, nhiều lần gặp gỡ, động viên và tạo điều kiện tối đa về thời gian, công việc để đồng chí cân bằng giữa nhiệm vụ và chăm sóc gia đình, nhưng khó khăn vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Trên cơ sở các quy định pháp luật hiện hành, đồng thời xem xét hoàn cảnh thực tế, nguyện vọng và tình hình công tác của đồng chí Đặng Phước Tuấn, Bệnh viện Quân y 121 đã thống nhất đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết phục viên cho đồng chí Đặng Phước Tuấn theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Đến nay, hồ sơ và thủ tục đề nghị giải quyết phục viên đã được Bệnh viện hoàn chỉnh, trình Cục Hậu cần-Kỹ thuật Quân khu 9 để xem xét và giải quyết theo thẩm quyền.