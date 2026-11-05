Về việc đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nguyên Bình

Căn cứ Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 (sửa đổi bổ sung bởi Pháp lệnh số 05/2026/UBTVQH16) và Điều 145 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30-12-2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, việc xác định, bổ sung, đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ được thực hiện theo quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp chứng thực. Theo đó, đại diện thân nhân liệt sĩ hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ có đơn đề nghị theo Mẫu số 28, Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP gửi Sở Nội vụ cùng các giấy tờ xác nhận thông tin về nơi liệt sĩ hy sinh, giấy tờ thể hiện thông tin mới được phát hiện về mộ liệt sĩ hoặc thân nhân của liệt sĩ. Đối với tổ chức, cá nhân có giấy đề nghị theo Mẫu số 29, Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP thì gửi kèm thêm văn bản ủy quyền của đại diện thân nhân liệt sĩ hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ đến Sở Nội vụ nơi quản lý hồ sơ gốc liệt sĩ.

Trên cơ sở đó, Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng đề nghị đại diện thân nhân liệt sĩ hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ (hoặc tổ chức, cá nhân được ủy quyền) hoàn thiện hồ sơ theo đúng thành phần trình tự nêu trên, gửi Sở Nội vụ để được xem xét, giải quyết việc đính chính, bổ sung thông tin trên bia mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nguyên Bình theo quy định.