Vé tứ kết có phải là giới hạn của U.23 Việt Nam?

U.23 Việt Nam (phải) tận dụng cơ hội không tốt ở vòng bảng.

U.23 Việt Nam khép lại chiến dịch vòng bảng với 4 điểm và cán đích ở vị trí nhì bảng C. Trong đó trận ra quân trước đối thủ U.23 Kuwait (hòa 1-1) bộc lộ rõ sự chệch choạc trong khâu dứt điểm và sự thiếu tập trung ở những thời điểm quyết định. Đến trận thắng U.23 Philippines 2-0, dù giành trọn 3 điểm, các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh vẫn bỏ lỡ không ít cơ hội để tạo nên một chiến thắng đậm đà hơn. Ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng, trước một đối thủ vượt trội về đẳng cấp như U.23 Uzbekistan (thua 0-2), những lỗ hổng ở hàng phòng ngự U.23 Việt Nam đã hoàn toàn bị phơi bày.

Qua 3 lượt trận, điểm chung dễ nhận thấy là khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng của U.23 Việt Nam vẫn còn khá khiêm tốn (ghi 3 bàn). Bên cạnh đó, hệ thống phòng ngự liên tục bộc lộ những khoảng trống và sai sót cá nhân (thủng lưới 3 bàn), điều sẽ vô cùng nguy hiểm khi bước vào vòng knock-out.

Trước khi bước vào thử thách cực đại tại tứ kết, U.23 Việt Nam đã nhận tin vui quan trọng về mặt lực lượng. Hai tiền vệ trụ cột là Quốc Cường và Xuân Bắc đều không gặp chấn thương nghiêm trọng và hoàn toàn có thể ra sân. Đây là sự bổ sung tuyến giữa vô cùng cần thiết giúp HLV Đinh Hồng Vinh có thêm phương án đánh chặn và điều tiết nhịp độ trận đấu.

Đối thủ của U.23 Việt Nam tại vòng tứ kết chính là "người quen" U.23 Hàn Quốc. Còn nhớ tại VCK U23 châu Á 2026 diễn ra đầu năm, U.23 Việt Nam từng tạo nên cơn địa chấn khi đánh bại đội bóng xứ kim chi trên loạt sút luân lưu ở trận tranh hạng ba. Sự thấu hiểu đối thủ cùng ký ức chiến thắng sẽ là điểm tựa tinh thần không nhỏ cho các cầu thủ áo đỏ.

Trận tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 2026 giữa U.23 Việt Nam và U.23 Hàn Quốc sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ 30 ngày 25-9 trên SVĐ Nagoya City Mizuho Park. Đối đầu với một U.23 Hàn Quốc chắc chắn đang rất khao khát đòi lại "món nợ" cũ, U.23 Việt Nam không được phép lặp lại những sai lầm ở vòng bảng, ngược lại cần phải chắt chiu từng cơ hội nhỏ nhất, củng cố sự chắc chắn nơi hàng thủ và bản lĩnh ở vòng knock-out nếu muốn tiếp tục viết tiếp hành trình kỳ diệu tại kỳ Á vận hội năm nay.