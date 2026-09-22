Vé tứ kết Asiad 2026 và giới hạn của U23 Việt Nam

Mục tiêu hoàn thành

Không nhiều hy vọng U23 Việt Nam “quật ngã” U23 Uzbekistan ở trận đấu cuối vòng bảng môn bóng đá nam Asiad 2026, nhưng người hâm mộ vẫn hy vọng đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh có thể được điều gì đó và giành quyền đi tiếp.

Nhưng những hy vọng đó chỉ được đáp ứng một cách ít ỏi: U23 Việt Nam nhận thất bại 0-2 trước ứng viên sáng giá nhất cho tấm HCV môn bóng đá nam Asiad 2026.

U23 Việt Nam hoàn thành mục tiêu vào tứ kết Asiad

Dù thất bại nhưng mục tiêu mà U23 Việt Nam đặt ra trước đó vẫn hoàn thành thành. Bởi đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh đã giành quyền vào chơi ở trận tứ kết bằng vị trí nhì bảng với 4 điểm sau 3 trận đấu, nhất là khi U23 Kuwait gục ngã trước U23 Philippines.

Đánh giá về kết quả tổng thể, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh hoàn thành mục tiêu, dù lẽ ra đã có thể sớm hơn một khi đánh bại U23 Kuwait ở trận ra quân.

Giới hạn của U23 Việt Nam

Công bằng mà nói, U23 Việt Nam không thua vì một khoảnh khắc. Thay vào đó, đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh thất bại bởi U23 Uzbekistan cho thấy ở một cấp độ khác về khả năng kiểm soát trận đấu, gây sức ép và chuyển trạng thái.

Có thể bàn thua sớm khiến đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh phải thay đổi kế hoạch, cách chơi… nhưng nhìn lại cả trận đấu, rõ ràng thất bại là khó tránh khỏi. Đơn giản do đối thủ vượt trội về đẳng cấp, cũng như những non nớt từ chính U23 Việt Nam.

Nhưng, rõ ràng U23 Việt Nam sẽ cần phải tốt hơn nữa nếu muốn tiến xa hơn vòng tứ kết

Các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh chỉ chơi khởi sắc trong khoảng 10 phút đầu tiên mỗi hiệp đấu, phần còn lại bị U23 Uzbekistan dồn ép khiến hàng thủ mắc nhiều sai lầm trước khi bị thủng lưới. Đặc biệt, U23 Uzbekistan rõ ràng chơi chưa hết chân và các pha dứt điểm của đội bóng trẻ Trung Á cũng tỏ ra khá hời hợt, bằng không lưới của Cao Văn Bình đã rung lên nhiều hơn con số 2.

U23 Việt Nam đã phơi bày điểm yếu về khả năng dứt điểm. Một vài thời điểm trong trận, U23 Việt Nam tạo ra những cơ hội (đặc biệt pha phối hợp nhóm một chạm rất hay ở hiệp 1 thời điểm sau khi bị dẫn bàn) nhưng rốt cuộc đều bị bỏ lỡ.

Có bàn thắng ở tình huống như vậy, kết quả chưa chắc đã thay đổi. Nhưng ít nhất U23 Việt Nam cho thấy hy vọng về khả năng kết thúc, tận dụng thời cơ trước một đối thủ được đánh giá mạnh hơn.

Tất nhiên, nói như thế chẳng có nghĩa phủ nhận nỗ lực của U23 Việt Nam. Tuy nhiên, với một đội hình khá giàu kinh nghiệm và phần lớn trong số đó từng chơi nổi bật tại VCK U23 châu Á hồi đầu năm, những gì thể hiện tại Asiad 2026 tới lúc này đội bóng áo đỏ thể hiện cũng mới chỉ ở mức chấp nhận được.