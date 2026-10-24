Vệ tinh Trung Quốc phủ sóng hai cực, cạnh tranh Starlink

Trung Quốc đang xây dựng chòm vệ tinh gần 13.000 chiếc nhằm mở rộng Internet băng rộng tới những vùng xa xôi. Ảnh: Sixth Tone.

Theo truyền thông Trung Quốc, những thử nghiệm đột phá được thực hiện trong chuyến thám hiểm Bắc Cực mới nhất, kết nối các tàu nghiên cứu vùng cực với trạm nghiên cứu Tần Lĩnh của nước này tại Nam Cực và một cơ sở ở khu tự trị Tây Tạng, phía tây nam Trung Quốc.

Các thử nghiệm vùng cực diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đẩy mạnh xây dựng hạ tầng Internet vệ tinh để cạnh tranh với Starlink của SpaceX, công ty do tỷ phú Elon Musk sáng lập.

Theo SpaceX, đến đầu tháng 10/2026, Starlink có hơn 11.000 vệ tinh trên quỹ đạo thấp. Dịch vụ này đã đạt 13,6 triệu thuê bao Internet tính đến cuối tháng 9, cho thấy lợi thế đáng kể về quy mô và khả năng thương mại hóa.

Gọi video từ Bắc Cực

Hệ thống sử dụng chòm vệ tinh GW, dự án mạng Internet vệ tinh đầu tiên của Trung Quốc được nhà nước hậu thuẫn. Những vệ tinh đầu tiên được phóng vào tháng 12/2024. Trung Quốc đặt mục tiêu triển khai gần 13.000 vệ tinh năm 2035, cung cấp dịch vụ Internet băng rộng cho những khu vực nằm ngoài phạm vi phủ sóng của mạng viễn thông mặt đất.

Các vệ tinh quỹ đạo thấp của hệ thống hoạt động ở độ cao dưới 2.000 km so với bề mặt Trái Đất.

Trong chuyến thám hiểm, các nhà nghiên cứu đã gửi và nhận hơn 300 tệp dữ liệu với tổng dung lượng trên 100 GB, đồng thời tổ chức hơn 40 cuộc họp trực tuyến qua hệ thống. Kết nối được cho là vẫn duy trì ổn định trong điều kiện khắc nghiệt, bao gồm nhiệt độ rất thấp, địa hình cao, gió mạnh, bão cát và sương mù băng.

Bước đột phá đầu tiên diễn ra ngày 3/8, khi tàu nghiên cứu Tuyết Long đang hoạt động trên Bắc Băng Dương thực hiện cuộc gọi video với trạm Tần Lĩnh tại Nam Cực. Đây là kết nối liên lạc giữa hai địa điểm ở vĩ độ xa nhất từng được thực hiện bằng hệ thống vệ tinh nội địa của Trung Quốc.

Cuộc gọi video được thực hiện qua hệ thống liên lạc vệ tinh nội địa trên tàu Jidi trong chuyến thám hiểm Bắc Cực gần nhất của Trung Quốc. Ảnh: Nhân dân Nhật báo.

Ngày 25/9, khi tàu Tuyết Long trên đường trở về Trung Quốc, thủy thủ đoàn đã gửi lời chúc Tết Trung thu qua hệ thống vệ tinh tới các nhà nghiên cứu tại trạm Tần Lĩnh, cũng như những người trên hai tàu nghiên cứu Jidi và Tansuo-3 đang thực hiện những chuyến thám hiểm Bắc Cực.

Một cuộc gọi video khác kết nối tàu Jidi, trạm Tần Lĩnh, trạm thử nghiệm trên sông Lhasa thuộc Tây Tạng và Cục Biển Hoa Bắc trực thuộc Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc, đặt tại tỉnh Sơn Đông, miền đông nước này.

Hệ thống cũng hỗ trợ một cuộc hội chẩn từ xa với các chuyên gia y tế tại thành phố cảng Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, nhằm hỗ trợ điều trị cho một thành viên thủy thủ đoàn đang ở Bắc Cực.

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), độ trễ trong những cuộc gọi video không quá một giây. Sau khi các tàu tiến vào vùng biển phủ băng, dữ liệu và nhật ký hàng hải cũng được truyền qua chòm vệ tinh GW, với tốc độ truyền một chiều tối đa khoảng 30 Mbps. Tốc độ này đủ để tải xuống một tệp dung lượng 1 GB trong khoảng 10 phút.

Dấu mốc đặc biệt

Theo Nhân Dân nhật báo, sự kiện còn đánh dấu lần đầu tiên phao quan trắc do Trung Quốc tự phát triển truyền dữ liệu quan sát đại dương theo thời gian thực qua vệ tinh nội địa, thay vì sử dụng dịch vụ vệ tinh quốc tế.

“Các thử nghiệm đã góp phần khắc phục tình trạng thiếu kết nối thông tin của những đoàn thám hiểm vùng cực, đồng thời cung cấp bằng chứng thực tiễn và kinh nghiệm cho việc xây dựng hệ thống hỗ trợ liên lạc hoàn toàn nội địa phục vụ các chuyến thám hiểm vùng cực và thiết bị hàng hải của Trung Quốc”, ông Zhang Meng, thành viên đoàn thám hiểm kiêm chuyên gia thử nghiệm tại hiện trường thuộc Cục Biển Hoa Bắc, nói với Tân Hoa xã.

Trước đây, hoạt động liên lạc hàng hải trên các tuyến vận tải Bắc Cực chủ yếu dựa vào hệ thống vô tuyến trên bờ và thông tin vệ tinh. Tuy nhiên, phạm vi phủ sóng còn hạn chế, tín hiệu thường không ổn định. Theo các bài báo trước đó, những chuyến thám hiểm vùng cực của Trung Quốc từng sử dụng dịch vụ vệ tinh của công ty quốc tế, trong đó có Iridium của Mỹ và Inmarsat của Anh.

Chuyến thám hiểm Bắc Cực mới nhất của Trung Quốc khởi hành từ tỉnh Liêu Ninh, đông bắc nước này, ngày 3/7. Hai tàu Tuyết Long và Tuyết Long 2 trở về Thượng Hải hôm 29/9 sau khi hoàn thành nhiệm vụ.