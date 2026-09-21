Vệ tinh liên lạc Rassvet của Nga bắt đầu hoạt động ở độ cao 500 km

Mặc dù hệ thống Rassvet của Nga không đạt được quỹ đạo dự kiến ​​ở độ cao 800 km, nhưng các thử nghiệm liên lạc vệ tinh với sự tham gia của người dùng thực tế ở Bắc Cực đã xác nhận khả năng hoạt động của mạng lưới.

Thông tin này được đưa ra dựa trên kết quả giám sát quỹ đạo của các vệ tinh Rassvet. Trong cuộc thử nghiệm hôm 19/9, cư dân của một trong những khu định cư thuộc Khu tự trị Nenets đã có thể tiếp cận hệ thống bỏ phiếu điện tử từ xa thông qua kênh vệ tinh.

Phương án này sử dụng các vệ tinh quỹ đạo thấp của Cục 1440 để truyền dữ liệu đến thiết bị đầu cuối của người dùng trên mặt đất. Tín hiệu sau đó được gửi qua Wi-Fi đến máy tính bảng của người dùng, từ đó họ có thể kết nối với hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Cuối tháng 7, có thông tin các vệ tinh thuộc lô đầu tiên của chương trình Rassvet, được phóng vào cuối tháng 3/2026, đã hoàn tất việc triển khai và tạo thành đội hình hoạt động trên quỹ đạo.

Được biết 13 trong số 16 vệ tinh đã được phóng đạt độ cao hoạt động 506 km, 2 vệ tinh khác "bị mắc kẹt" ở độ cao 350 - 370 km, và 1 vệ tinh đã bị cháy rụi, có lẽ do lỗi sản xuất.

Trong các ấn phẩm chính thức và tài liệu đăng ký, Cục 1440 chỉ ra quỹ đạo mục tiêu khoảng 800 km. Việc ổn định lô đầu tiên ở khoảng 500 km có thể cho thấy sự thay đổi kế hoạch vào phút chót hoặc thông tin sai lệch có chủ đích về cấu hình tương lai của nhóm.

Đồng thời độ cao khoảng 500 km tự nó không nên cản trở hoạt động của hệ thống khi tương ứng với phạm vi độ cao xấp xỉ mà Starlink hoạt động: trong năm 2026, SpaceX dự định di chuyển các vệ tinh từ quỹ đạo ở độ cao khoảng 550 km xuống còn 480 km.

Do đó, sự khác biệt so với kế hoạch ban đầu sẽ không gây ra vấn đề kỹ thuật nào cho hoạt động của hệ thống Rassvet, như đã được xác nhận qua các cuộc thử nghiệm tại Khu tự trị Nenets.

Ngoài ra cũng không thể loại trừ khả năng độ cao hiện tại chỉ là mức trung gian và các vệ tinh cuối cùng sẽ tiếp tục bay lên đến độ cao thiết kế ban đầu.

Cần nhắc lại, Cục 1440 đang triển khai hệ thống liên lạc vệ tinh quỹ đạo thấp Rassvet của Nga. Vào tháng 3/2026, họ đã phóng 16 vệ tinh đầu tiên thuộc nhóm mục tiêu lên quỹ đạo, và vào tháng 7, thêm 16 thiết bị nữa .

Nhà chế tạo cho biết hệ thống này sử dụng công nghệ 5G NTN để liên lạc giữa các vệ tinh và trạm mặt đất, đồng thời sử dụng phương thức truyền thông laser để truyền dữ liệu giữa các vệ tinh với nhau.

Trong các cuộc thử nghiệm trước đây, Cục 1440 tuyên bố có thể truyền dữ liệu giữa các vệ tinh ở khoảng cách lên đến 1.000 km với tốc độ tối đa 10 Gbps.

Theo lịch trình được công bố chính thức, hoạt động thương mại dự kiến ​​bắt đầu vào năm 2027. Các nguồn tin của Nga trước đó đã đề cập đến kế hoạch tăng số lượng vệ tinh lên 250 vào năm 2027, lên 730 vào năm 2030 và sau đó lên hơn 900 vào năm 2035.

Đồng thời lịch trình như vậy sẽ đòi hỏi việc phóng thường xuyên các lô vệ tinh mới với tốc độ khoảng 16 vệ tinh mỗi tháng, trong khi hiện tại chúng được phóng khoảng một lần mỗi 4 tháng.

Tuy nhiên ngay cả khi gặp phải những trở ngại tạm thời và tình trạng thiếu hụt đáng kể, việc cho rằng Nga sẽ từ bỏ một chương trình quan trọng mang tính chiến lược như vậy chỉ vì chi phí tăng cao hoặc chậm tiến độ là hoàn toàn không khả thi.