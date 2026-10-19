Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan về tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội và việc phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan tuyên truyền. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Theo Thông báo số 199-TB/VPTW, ngày 1/10/2026, sau khi nghe Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo và các ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kết luận: Công tác tư tưởng là bộ phận đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng, có vai trò trực tiếp củng cố niềm tin, tạo đồng thuận xã hội và phát huy sức mạnh của Nhân dân.

Thời gian qua, tình hình tư tưởng trong Đảng và xã hội cơ bản ổn định; Nhân dân tin tưởng vào triển vọng phát triển của đất nước, đồng thuận với các chủ trương, quyết sách mới của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, Nhân dân vẫn còn băn khoăn, lo lắng về việc làm, thu nhập, giá cả ... và những phát sinh trong thực hiện chính sách, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; các thế lực thù địch, phần tử phản động, cơ hội chính trị lợi dụng những vấn đề hạn chế trong đời sống để xuyên tạc, kích động, chống phá.

Nhấn mạnh công tác tư tưởng phải sát thực tiễn, gần dân, sát dân; chủ động phát hiện, thúc đẩy giải quyết vấn đề phát sinh, kịp thời cung cấp thông tin, thẳng thắn, trung thực trong đối thoại, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm một số nhiệm vụ trọng tâm.

Đó là, thực hiện nghiêm trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu trong công tác tư tưởng. Đồng chí Bí thư cấp ủy trực tiếp nắm những vấn đề tư tưởng lớn, vấn đề nổi lên ở cơ quan, địa phương; chỉ đạo xử lý các tình huống phức tạp; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, khó khăn của cán bộ trực tiếp phục vụ Nhân dân.

Ban Tổ chức Trung ương bổ sung tiêu chí về lãnh đạo công tác tư tưởng, kỷ luật phát ngôn, trách nhiệm nêu gương vào nội dung kiểm điểm, đánh giá, xếp loại từ cuối năm 2026; tổ chức thực hiện hiệu quả Quy định số 220-QĐ/TW, ngày 30/9/2026 của Ban Bí thư về cơ chế tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đưa nội dung thực hiện Quy định số 19-QĐ/TW, ngày 8/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng và Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm.

Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo Ban Bí thư danh mục nhiệm vụ theo từng năm để thực hiện Kế hoạch số 08-KH/TW, ngày 22/8/2026 về thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, xác định rõ cơ quan chủ trì, sản phẩm, thời hạn, hoàn thành trong tháng 10/2026; trình phương án khảo sát và bộ chỉ số đánh giá hiệu quả công tác tư tưởng, hoàn thành trong quý IV/2026; bảo đảm số liệu gốc về niềm tin, đồng thuận xã hội phải được thu thập bằng phương pháp có khả năng kiểm chứng, phản ánh sự khác biệt giữa các nhóm xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, đổi mới căn bản truyền thông chính sách. Bảo đảm truyền thông chính sách chủ động, trung thực, chính xác; công khai đầy đủ thuận lợi, khó khăn và tác động, nhất là đối với các nhóm chịu tác động bất lợi; nghiên cứu khắc phục, điều chỉnh, không dùng truyền thông để bảo vệ quyết định chưa phù hợp.

Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp Đảng ủy Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan ban hành kế hoạch truyền thông chính sách trọng điểm năm 2027, hoàn thành trong tháng 12/2026.

Nâng cao năng lực của các cơ quan báo chí chủ lực; đổi mới cơ chế, nâng cao hiệu quả hoạt động báo chí, xuất bản. Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan báo chí chủ lực bảo đảm về độ tin cậy thông tin, nâng cao năng lực phân tích, giải thích những vấn đề lớn, phát hiện bất cập trong xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách; tăng cường chia sẻ dữ liệu, nâng cao khả năng tiếp cận, thuyết phục công chúng; chủ động hiện diện trên nền tảng số phù hợp, kịp thời thông tin, giải đáp vấn đề công chúng quan tâm.

Đảng ủy Chính phủ xem xét kiến nghị về đầu tư, hỗ trợ của Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, báo cáo Ban Bí thư trong quý IV/2026. Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Đảng ủy Chính phủ rà soát, sắp xếp hệ thống nhà xuất bản, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong quý 1/2027.

Về yêu cầu nâng cao năng lực làm chủ không gian số; Đưa trọng tâm công tác tư tưởng về cơ sở, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các lực lượng xã hội; Tăng cường theo dõi, xử lý các vấn đề dân sinh; bảo đảm công bằng trong thực hiện chính sách. ... Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu các cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp chủ động các giải pháp, trên tinh thần mỗi nhiệm vụ phải bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm, rõ cơ chế phối hợp và rõ tiêu chí đánh giá; bảo đảm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được thông tin đầy đủ, rõ ràng đến Nhân dân; thông tin từ thực tiễn được phản ánh trung thực, kịp thời đến cơ quan, người có thẩm quyền.

Hằng quý, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan liên quan lập danh mục các vấn đề nổi cộm được dư luận quan tâm; xác định rõ cơ quan chủ trì, người chịu trách nhiệm, thời hạn và phương án giải quyết từng vấn đề; thực hiện đồng bộ từ năm 2027.

Về nâng cao năng lực tự sửa sai, bảo vệ những ý kiến có căn cứ, yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải kịp thời trả lời phản ánh của báo chí, Mặt trận Tổ quốc, các chuyên gia và Nhân dân bằng thông tin, dữ liệu cụ thể, nêu rõ thời hạn xử lý và kết quả thực hiện; tạo điều kiện để những ý kiến xác đáng của Nhân dân được xem xét, tiếp thu trong quá trình ra quyết định.

Việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nêu trên phải gắn với yêu cầu củng cố niềm tin, tạo đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh của Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước.

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