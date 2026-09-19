Về Thiệu Quang, thăm Đền thờ Tướng quân Trần Lựu

Không chỉ mang vẻ đẹp của một miền quê giàu truyền thống, làng Chí Cường còn được biết đến với ngôi đền thờ Tướng quân Trần Lựu - một trong những Khai quốc công thần triều Lê.

Sinh ra trong giai đoạn đất nước bị quân Minh xâm lược, Trần Lựu sớm tham gia nghĩa quân Lam Sơn và được Bình Định vương Lê Lợi trọng dụng. Từ những năm đầu khởi nghĩa, ông đã chỉ huy quân đội hoạt động tại Nghệ An, tham gia nhiều trận đánh lớn ở vùng biên giới Đông Bắc.

Tên tuổi của ông gắn liền với chiến công trấn giữ cửa ải Pha Lũy năm 1427 và được hậu thế ca ngợi qua những câu đối đầy hào khí: “Giếng đời Lỗ Tự truyền ơn rộng/ Sử sách Lam Kinh chép tiếng nhà”; “Thần tại Lam Sơn ngàn ngọn biếc/ Công ghi Pha Lũy lưỡi gươm hùng”...

Sau khi đất nước giành độc lập, Trần Lựu tiếp tục đảm nhận nhiều trọng trách quân sự, kinh qua 4 triều vua: Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông, Lê Nhân Tông, Lê Thánh Tông.

Để tưởng nhớ công lao của vị tướng tài, Nhân dân địa phương và con cháu dòng họ Trần đã lập đền thờ tại quê hương. Trải qua biến thiên của thời gian, đền nhiều lần được tu bổ, tôn tạo nhưng vẫn giữ được những nét kiến trúc truyền thống đặc sắc.

Lối vào đền thờ Tướng quân Trần Lựu.

Đền thờ Tướng quân Trần Lựu quay mặt về hướng Đông, nổi bật với cổng tam quan gồm 3 lối ra vào có kích thước rộng hẹp khác nhau. Đền mang đậm nét kiến trúc truyền thống, với các hạng mục tiền bái, phương đình và hậu cung được bố trí hài hòa.

Không chỉ có giá trị kiến trúc, Đền thờ tướng quân Trần Lựu còn lưu giữ nhiều hiện vật quý như thần phả, sắc phong, hoành phi, câu đối, bia đá, chuông, khánh, đồ gốm sứ có niên đại từ thời Lê đến thời Nguyễn. Đây là nguồn tư liệu quý, góp phần nghiên cứu lịch sử, văn hóa và nghệ thuật kiến trúc truyền thống Việt Nam.

Hằng năm, tại đây vẫn diễn ra các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng do con cháu dòng họ Trần tổ chức. Là một Khai quốc công thần triều Lê, vị dũng tướng có nhiều công lao trong cuộc kháng chiến chống quân Minh thế kỷ XV, không chỉ được hậu duệ dòng họ tưởng nhớ mà còn được Nhân dân địa phương tôn kính như biểu tượng của truyền thống yêu nước và tinh thần thượng võ.

Con cháu dòng họ Trần dâng hương tại đền thờ Tướng quân Trần Lựu. Ảnh: Khắc Công

Ngày nay, đền thờ Tướng quân Trần Lựu là điểm đến văn hóa tâm linh, nơi giáo dục truyền thống lịch sử, lòng yêu nước và niềm tự hào về những bậc tiền nhân đã góp phần làm nên trang sử vẻ vang của dân tộc. Việc bảo tồn, tôn tạo di tích không chỉ gìn giữ một công trình kiến trúc cổ mà còn góp phần lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa quý báu cho các thế hệ hôm nay và mai sau.