Về Thèn Pả lắng nghe thanh âm miền đá

Những thanh âm miền đá ở ngôi làng cổ Thèn Pả làm đắm say những du khách ở đây

Thèn Pả là ngôi làng cổ nép mình dưới chân cột cờ Lũng Cú, cách Lô Lô Chải – làng du lịch tốt nhất thế giới chừng 2km. Tuy nhiên, khác với Lô Lô Chải tập trung rất đông khách du lịch thì Thèn Pả lại êm đềm và chưa nhiều khách du lịch biết đến.

Làng Thèn Pả chỉ chừng hơn 20 hộ dân, những ngôi nhà trình tường ở đây có tuổi đời hàng trăm năm nổi bật với tường bằng đất màu vàng ấm áp, mái ngói âm dương rêu phong cổ kính, tường rào đá đặc trưng.

Ở đây, không xô bồ, náo nhiệt như các ngôi làng du lịch khác. Đến Thèn Pả, du khách có thể thoải mái trải nghiệm cuộc sống của người dân bản địa như: xay gạo, ngô, vẽ sáp ong, nấu cám… hoặc chỉ đơn giản dạo bộ quanh làng ngắm nhìn bản làng cũng thấy lòng an yên, thư thái đến lạ kỳ.

Điều ghi dấu trong du khách khi đặt chân đến Thèn Pả đó là những nụ cười thân thiện, từ cụ ông, cụ bà cao tuổi đang dệt vải bên hiên nhà đến những đứa trẻ đang bắn bi ở đường làng đều niềm nở, hoà nhã với bất kỳ du khách nào.

Thèn Pả còn hút khách với những món ẩm thực đặc trưng vùng cao nguyên đá như: mèn mén, bánh đá, lợn bản, gà đen…

Thanh âm đặc trưng miền cao nguyên đá cùng vũ điệu giản dị của các em nhỏ Thèn Pả ghi dấu ấn đặc sắc với du khách

Và điều đặc biệt, đó là ở đây vào những buổi tối cuối tuần sẽ có chương trình “Thanh âm miền đá” trong không gian diễn xướng văn hoá người H’Mông bản địa. Chương trình do các em trong trang phục truyền thống biểu diễn múa, hát, thổi khèn… rồi cùng du khách nắm tay nhau múa ca đoàn kết bên đống lửa.

Chị Thuỳ Dương (du khách TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ: Tôi đến Lũng Cú nhiều lần, nhưng đầy là lần đầu tiên tôi đặt chân đến Thèn Pả, những thanh âm du dương, đặc trưng của đồng bào như tiếng sáo mèo, tiếng khèn, những lời ca tiếng hát, điệu múa dân tộc truyền thống giản dị ở đây thực sự là những thanh âm, vũ điệu chạm đến trái tim tôi.