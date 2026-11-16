Về thăm trường cũ, bầu Hiển lập quỹ học bổng 500 triệu đồng

Ngày 15/11, ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch Điều hành Tập đoàn T&T Group kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng SHB, đã trở lại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội để tham dự lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Khoa Vật lý.

Phát biểu tại buổi lễ, bầu Hiển cho biết ông là sinh viên K24, Khoa Vật lý, chuyên ngành Vô tuyến điện. Khi ấy, trường còn mang tên Đại học Tổng hợp Hà Nội và ông đã học tập ngay tại khu Thượng Đình.

Doanh nhân Đỗ Quang Hiển chia sẻ rằng những kiến thức và phương pháp tư duy được trang bị trên giảng đường đã trở thành nền tảng quan trọng cho quá trình làm việc, quản trị và điều hành doanh nghiệp của ông sau này.

Theo ông, môi trường đại học đã mang lại hai giá trị cốt lõi là tư duy "tổng hợp" và cách giải quyết vấn đề "hợp lý". Tư duy tổng hợp giúp ông biết cách huy động, kết hợp hiệu quả các nguồn lực cùng sức mạnh ở cả trong nước lẫn quốc tế.

Trong khi đó, yếu tố hợp lý lại thể hiện qua phương pháp xử lý công việc và cách ứng xử linh hoạt, phù hợp với từng tình huống thực tế.

Ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch Điều hành Tập đoàn T&T Group kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng SHB phát biểu nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Khoa Vật lý (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN).

Những nguyên tắc này đã đồng hành cùng bầu Hiển xuyên suốt sự nghiệp, từ những ngày đầu gây dựng T&T vào năm 1993 cho đến khi mở rộng thành một hệ sinh thái kinh doanh đa ngành.

Hiện nay, T&T Group hoạt động mạnh mẽ trong các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, nông nghiệp, hạ tầng và logistics. Cùng với Ngân hàng SHB, hệ sinh thái gắn liền với tên tuổi của ông đã phát triển lên quy mô hơn 200 doanh nghiệp.

Nhìn lại chặng đường đã qua, vị doanh nhân không nhận toàn bộ thành quả về năng lực cá nhân hay các nguyên tắc quản trị mà thẳng thắn thừa nhận vai trò của sự may mắn.

"Trên tinh thần như vậy, thêm một chút may mắn nữa, tôi có được ngày hôm nay", bầu Hiển bộc bạch.

Nhân dịp trở lại trường xưa, ông Đỗ Quang Hiển gửi gắm mong muốn các thế hệ sinh viên Khoa Vật lý luôn giữ vững sự tự tin, khát vọng cống hiến và niềm đam mê nghiên cứu khoa học.

Nhằm tiếp sức cho thế hệ trẻ, Tập đoàn T&T và Ngân hàng SHB đã phối hợp cùng Khoa Vật lý thành lập quỹ học bổng trị giá 500 triệu đồng, hướng tới đối tượng là các sinh viên nghèo vượt khó, sinh viên tài năng và những cá nhân có tính sáng tạo trong nghiên cứu.

Bên cạnh hoạt động trao học bổng, Chủ tịch T&T Group còn đề xuất phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Khoa Vật lý để xây dựng một quỹ đầu tư chuyên biệt cho các đề tài nghiên cứu khoa học cũng như dự án khởi nghiệp của sinh viên. Quỹ sẽ tập trung rót vốn vào những dự án giàu tiềm năng và có tính sáng tạo cao ở cả hai mảng khoa học cơ bản lẫn khoa học ứng dụng.

"Có thể chúng ta gọi đó là quỹ đầu tư mạo hiểm nhưng mà không mạo hiểm đâu, chúng ta hãy tự tin vào điều này", ông nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, hệ sinh thái doanh nghiệp của bầu Hiển cũng sẽ đẩy mạnh hợp tác với Đại học Quốc gia Hà Nội trong công tác nghiên cứu, đào tạo, tiếp nhận thực tập và tuyển dụng sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Khép lại bài phát biểu, ông kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, giới doanh nhân cùng các thế hệ cựu sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội chung tay đóng góp để phát triển quỹ học bổng của khoa cũng như quỹ đầu tư khởi nghiệp trong tương lai.