Dù giá dầu diesel đã trải qua nhiều kỳ điều chỉnh giảm liên tiếp trong tháng 11, giá vé tàu hỏa phục vụ cao điểm Tết Nguyên đán 2027 trên nhiều chặng vẫn duy trì ở mức cao, thậm chí vượt cả vé máy bay cùng hành trình khiến không ít hành khách phải cân nhắc lại kế hoạch về quê.

Ảnh minh hoạ.

Giá vé tàu Tết tăng vọt và tâm lý đắn đo của hành khách

Thị trường vận tải hành khách dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 đang ghi nhận sự chênh lệch lớn giữa mức giá ngày thường và giai đoạn cao điểm. Trong bối cảnh giá xăng dầu trong nước liên tục giảm nhiệt thời gian gần đây, nhiều người dân kỳ vọng chi phí đi lại dịp cuối năm sẽ phần nào hạ bớt áp lực, tuy nhiên thực tế giá vé đường sắt lại chưa có dấu hiệu điều chỉnh tương ứng.

Tại TP HCM, nhiều gia đình có nhu cầu đặt vé tàu về miền Trung dịp giáp Tết đang phải tính toán lại phương án di chuyển khi chi phí tăng gấp ba lần so với thông thường. Trên chặng TP HCM - Đà Nẵng vào ngày 1/2/2027 (tức 25 tháng Chạp), vé giường nằm khoang 6 người được niêm yết ở mức khoảng 3,7 triệu đồng một lượt, trong khi ngày thường hành khách chỉ chi trả khoảng 1,2 triệu đồng. Với những gia đình có con nhỏ vốn ưu tiên lựa chọn tàu hỏa để trải nghiệm hành trình, mức giá cao cùng tình trạng khan hiếm chỗ buộc họ phải cân nhắc chuyển sang các phương tiện khác nếu chi phí không hạ nhiệt.

Khảo sát bảng giá vé đường sắt cho thấy biên độ tăng giá diễn ra đồng loạt trên nhiều tuyến trọng điểm. Trên chặng TP HCM - Đà Nẵng ngày 30/11, vé ghế ngồi tàu SE8 có giá 629.000 đồng và giường nằm khoang 4 ở mức khoảng 1,1 triệu đồng. Thế nhưng vào cao điểm 25 tháng Chạp, giá ghế ngồi chặng này đã vượt 2,1 triệu đồng, còn giường nằm khoang 4 vọt lên khoảng 3,4 triệu đồng với số lượng chỗ trống không còn nhiều. Mức giá này thậm chí cao hơn cả vé máy bay cùng ngày của Vietjet (khoảng 2,2 triệu đồng) hay Vietnam Airlines và Sun PhuQuoc Airways (dao động 2,3-2,4 triệu đồng).

Tương tự, trên tuyến TP HCM - Quảng Ngãi ngày 25 tháng Chạp, vé giường nằm khoang 4 dao động từ 2,8-3,7 triệu đồng, còn khoang 6 ở mức 2,5-2,7 triệu đồng tùy mác tàu và khung giờ. Trên tuyến Bắc - Nam chặng TP HCM - Hà Nội, vé ghế ngồi ngày thường hơn 1 triệu đồng và giường nằm khoang 4 khoảng 1,8 triệu đồng, nhưng đến ngày 25 tháng Chạp, riêng hạng ghế ngồi trên một số chuyến đã chạm ngưỡng 1,9 triệu đồng.

Theo đặc thù khai thác vận tải đường sắt, giá vé trên cùng một tuyến phụ thuộc vào mác tàu, tốc độ chạy, số ga dừng,chất lượng toa xe cũng như vị trí chỗ ngồi. Do đó, khi đặt lên bàn cân với hàng không, hành khách cần tính toán tổng hòa giữa giá niêm yết, thời gian hành trình và tiện nghi đi kèm thay vì chỉ so sánh đơn thuần con số bề nổi.

Áp lực chi phí nhiên liệu và kế hoạch tăng cường tàu Tết

Lý giải về việc chưa giảm giá vé dù giá nhiên liệu đi xuống, phía đơn vị vận hành đường sắt cho rằng các đợt điều chỉnh giảm vừa qua chủ yếu tập trung ở mặt hàng xăng, trong khi dầu diesel dùng cho đầu máy tàu hỏa biến động chưa đủ ngưỡng để thay đổi biểu giá. Bên cạnh đó, trong nhiều đợt giá dầu tăng trước đây, doanh nghiệp vẫn giữ nguyên giá vé nên xét trên tương quan từ kỳ điều chỉnh gần nhất, mức biến động hiện tại chưa tạo ra dư địa giảm giá diện rộng.

Tuy nhiên, dữ liệu điều hành giá bán lẻ cho thấy từ đầu tháng 11 đến kỳ điều chỉnh ngày 19/11, giá dầu diesel đã giảm 4 kỳ liên tiếp với tổng mức giảm 3.899 đồng một lít, từ 30.246 đồng xuống còn 26.347 đồng một lít (tương đương khoảng 12,9%). Trước thực tế giá nhiên liệu giảm, ngày 6/11, Bộ Xây dựng đã ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan quản lý chuyên ngành đường sắt, đường bộ, hàng không, hàng hải cùng địa phương siết chặt kiểm tra việc kê khai và niêm yết giá cước. Bộ nhấn mạnh yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp tăng giá khi nhiên liệu leo thang nhưng không điều chỉnh giảm khi giá đầu vào đi xuống.

Trong khi chưa điều chỉnh giá vé cơ bản, ngành đường sắt vẫn áp dụng một số chính sách ưu đãi cục bộ. Khách mua vé khứ hồi trong giai đoạn từ 25/11 đến 30/12 được giảm 20% giá vé lượt về nếu đặt trước từ 1 đến 19 ngày và giảm 30% nếu đặt trước từ 20 ngày trở lên, áp dụng cho cả khách lẻ lẫn tập thể. Ngoài ra, đôi tàu du lịch QT1/QT2 tuyến Hà Nội - Lưu Xá (Thái Nguyên) cũng được giảm 20% giá vé xuống còn 144.000 đồng một lượt từ ngày 21/11 đến hết năm 2026.

Để phục vụ nhu cầu đi lại dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, kế hoạch chạy tàu sẽ kéo dài từ ngày 23/1 đến 25/2/2027 (tức 16 tháng Chạp năm Bính Ngọ đến 20 tháng Giêng năm Đinh Mùi) với tổng cộng 57 đoàn tàu và hơn 800 toa xe. Tuyến Bắc - Nam duy trì 7 đôi tàu Thống Nhất chạy hàng ngày và tăng cường thêm 2 đôi tàu TN3/4, TN5/6 giữa Hà Nội và TP HCM. Các tuyến khu đoạn kết nối từ Hà Nội đi Vinh, Đà Nẵng và từ TP HCM đi Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết, Quảng Ngãi, Vinh cũng được bổ sung chuyến trong giai đoạn cao điểm nghỉ Tết từ ngày 5/2 đến 8/2/2027 nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân.

Mời quý độc giả xem video: Vé tàu xe được tích hợp trên VNeID trong quý IV năm nay/ Nguồn: VTV24