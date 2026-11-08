Vé tàu Hà Nội - Đà Nẵng, Sài Gòn - Nha Trang đồng loạt giảm giá

Công ty CP Vận tải đường sắt cho biết, nhiều tuyến tàu khách đang áp dụng chính sách giảm giá vé với mức giảm từ 10-40%, tùy hành trình, mác tàu và loại chỗ.

Đường sắt giảm giá vé tàu nhiều tuyến để kích cầu du lịch (Ảnh minh hoạ: nguồn Traravico).

Cụ thể, vé tàu chặng Đà Nẵng - Diêu Trì và ngược lại giảm 40% đối với giường nằm, 15% đối với ghế ngồi.

Trên tuyến Hà Nội - Đà Nẵng, chiều Đà Nẵng đi, các tàu SE2, SE4, SE6, SE8, SE10 và SE20 giảm 30% giá vé giường nằm, 15% giá vé ghế ngồi. Chiều Hà Nội đi, các tàu SE1, SE7, SE5 và SE9 giảm 20% giá vé giường nằm, 15% giá vé ghế ngồi; các tàu SE3 và SE19 giảm lần lượt 15% và 10% đối với hai loại chỗ này.

Tuyến Sài Gòn - Nha Trang và ngược lại giảm 20% giá vé tất cả các loại chỗ. Tuyến Sài Gòn - Tuy Hòa, Diêu Trì áp dụng mức giảm 10% đối với hành trình từ Sài Gòn đến Nha Trang và từ Diêu Trì đến Tuy Hòa.

Trên tuyến Hà Nội - Vinh và ngược lại, các tàu NA1/NA2 giảm 20% giá vé tất cả các loại chỗ.

Bên cạnh chính sách giảm giá vé, hành khách đi tàu trên các hành trình Huế - Đà Nẵng hoặc Huế - Phong Nha được giảm 50% phí tham quan tại 5 điểm di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế.

Các điểm áp dụng ưu đãi gồm: Đại nội Huế, Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế, lăng Thiệu Trị, lăng Dục Đức và lăng Đồng Khánh. Chính sách áp dụng cho cả khách trong nước và quốc tế có vé tàu hợp lệ.

Thời hạn hưởng ưu đãi là 7 ngày liên tục kể từ ngày sử dụng dịch vụ đường sắt ghi trên vé, bao gồm vé giấy và vé điện tử. Mỗi vé được sử dụng để giảm phí một lượt tham quan tại một điểm di tích. Trường hợp khách thuộc nhiều diện ưu đãi, mức giảm cao nhất được áp dụng, không cộng dồn.