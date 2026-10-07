Về Suối Tút, đắm mình trong sắc màu văn hóa Dao Đỏ

Giữa những dãy núi trùng điệp của xã Quang Chiểu, tỉnh Thanh Hóa, Bản Suối Tút hiện lên bình dị, yên bình giữa mây ngàn. Đây là nơi cộng đồng người Dao Đỏ sinh sống lâu đời, lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống đặc sắc.

Đặt chân đến Suối Tút, du khách như tạm rời xa nhịp sống vội vã để hòa mình vào không gian núi rừng, trải nghiệm cuộc sống trong những ngôi nhà sàn và cảm nhận sự thân thiện, mộc mạc của người dân bản địa.

Bản Suối Tút bình yên giữa núi rừng Quang Chiểu, nơi lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống của người Dao Đỏ. Ảnh: Nguyễn Thuấn

Một trong những trải nghiệm thú vị ở Suối Tút là tìm hiểu nghề thêu thổ cẩm. Bên hiên nhà, những bà, những chị người Dao Đỏ kiên nhẫn chỉ cho du khách cách đếm sợi, tạo từng đường kim, mũi chỉ. Trên mỗi bộ trang phục truyền thống là những hoa văn được chăm chút tỉ mỉ. Những họa tiết như “vạn người mắc”, “sừng dê” không chỉ tạo nên vẻ đẹp riêng, mà còn mang theo những câu chuyện văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Du khách trải nghiệm cuộc sống bình dị của người dân bản địa. Ảnh: Nguyễn Thuấn

Rời hiên nhà, du khách lại được thưởng thức hương vị của núi rừng trong những bữa cơm đậm chất vùng cao. Gà đồi, lợn mán, rau rừng, xôi nếp nương hay cá suối nướng, măng rừng… đều là những món ăn mộc mạc nhưng mang đậm hương vị địa phương. Trong không khí thân tình, chén rượu men lá, câu chuyện của người dân và tiếng cười của du khách khiến khoảng cách giữa khách và chủ nhà dường như được xóa nhòa.

Khi màn đêm buông xuống, Suối Tút lại mang một vẻ đẹp khác. Nếu đi theo đoàn, du khách có thể cùng người dân giao lưu văn nghệ, hòa mình trong tiếng chuông của điệu múa Dao và những làn điệu Páo Dung giữa không gian núi rừng.

Sáng sớm ở Suối Tút là khoảng thời gian đặc biệt. Mây luồn qua những khe núi, bản làng thức giấc trong không khí trong lành và tĩnh lặng. Sau bữa sáng với xôi ngũ sắc, hành trình khám phá thiên nhiên bắt đầu.

Những món ăn dân dã từ sản vật địa phương góp phần tạo nên trải nghiệm ẩm thực đặc sắc cho du khách. Ảnh: Nguyễn Thuấn

Từ bản, những con đường nhỏ đưa du khách xuyên qua các nương rẫy xanh mướt, tìm đến những khe suối tự nhiên. Dòng nước trong veo len qua những ghềnh đá rêu phong tạo nên một không gian vừa hoang sơ, vừa nên thơ. Du khách có thể dừng chân bên dòng nước mát, tận hưởng sự yên bình và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ giữa núi rừng.

Trước khi rời bản, những chiếc khăn thêu, túi thổ cẩm hay sản phẩm thủ công do chính người dân làm ra sẽ là những món quà mang theo câu chuyện của Suối Tút, đồng thời góp phần tạo thêm sinh kế cho cộng đồng.

Một chuyến đi đến Suối Tút không chỉ là hành trình khám phá thiên nhiên. Đó còn là cơ hội để sống chậm hơn giữa núi rừng, thưởng thức một bữa cơm bản, tự tay làm nên một sản phẩm thổ cẩm và lắng nghe những câu chuyện văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Giữa vùng cao Quang Chiểu, Suối Tút đang mở ra một trải nghiệm du lịch cộng đồng mang đậm bản sắc, nơi thiên nhiên và văn hóa cùng hòa quyện, để mỗi du khách khi rời đi vẫn mang theo một chút bình yên của núi rừng.