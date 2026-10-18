Vé số cào gần 40.000 đồng do bố tặng bất ngờ trúng giải gần 20 tỷ đồng

Người trúng thưởng (thành phố Yeongju, tỉnh Gyeongsang Bắc, Hàn Quốc) được gọi là 'A', cho biết, cha của họ đã ghé qua một điểm bán vé số trước khi đến nhà hàng nơi cả gia đình đang tụ họp. Ông đã mua ba tờ vé số cào 'Spitto 2000' và tặng mỗi người con một tờ.

Trong một cuộc phỏng vấn, A chia sẻ: "Cha tôi mua những tờ vé số này, có lẽ vì muốn tặng chúng tôi một món quà nhỏ". Sau bữa ăn, cả gia đình di chuyển về nhà cha mẹ, tại đây họ cùng nhau cào vé số trong lúc trò chuyện.

Dù không đặt kỳ vọng gì, A kiểm tra tờ vé của mình và phát hiện các biểu tượng trùng khớp, đồng nghĩa với việc trúng giải thưởng trị giá 1 tỷ won (khoảng gần 20 tỷ đồng). Nhớ lại khoảnh khắc đó, A kể: "Tôi bàng hoàng đến mức đầu óc trống rỗng; một lúc lâu sau, tôi vẫn không thể tin được. Tôi hoàn toàn sững sờ".

A hiện vẫn chưa quyết định sẽ sử dụng số tiền thưởng này như thế nào: "Mọi thứ vẫn chưa có vẻ gì là thực tế, nên tôi chưa có kế hoạch cụ thể nào cho số tiền đó. Tôi dự định sẽ dành thời gian suy nghĩ kỹ lưỡng để sử dụng số tiền này một cách khôn ngoan".

'Spitto 2000' là một loại hình vé số cào, trong đó người chơi sẽ thắng giải nếu có hai biểu tượng trùng khớp xuất hiện trên vé. Mỗi tờ vé có giá 2.000 won (khoảng gần 40.000 đồng) . Giải Nhất của trò chơi này trị giá 1 tỷ won, và nếu cả hai tờ vé trong một cặp trúng giải Nhất, tổng số tiền thưởng có thể lên tới 2 tỷ won. Trong trường hợp này, A đã trúng giải thưởng trị giá 1 tỷ won.