Cảm biến lưu lượng khí nạp (MAF) là bộ phận đo lượng không khí đi vào động cơ ô tô và gửi tín hiệu điện về ECU/ECM để tính toán lượng nhiên liệu phun phù hợp. Nếu vị trí cảm biến này bị bám bụi bẩn có thể khiến động cơ hoạt động không ổn định, tăng mức tiêu hao nhiên liệu và giật cục khi tăng tốc. Việc vệ sinh bộ phận này khá đơn giản, người dùng có thể tự thực hiện tại nhà.

Khi ô tô xuất hiện các dấu hiệu như động cơ chạy không ổn định, mức tiêu hao nhiên liệu tăng hoặc xe bị giật khi tăng tốc, nguyên nhân có thể đến từ cảm biến lưu lượng khí nạp (MAF) bị bẩn.

Cảm biến lưu lượng khí nạp (MAF) bị bám bụi bẩn có thể khiến động cơ hoạt động không ổn định, tăng mức tiêu hao nhiên liệu và giật cục khi tăng tốc. Ảnh: Nor Gal

Theo Carscoops, trước khi đưa xe đến gara để kiểm tra những lỗi phức tạp, chủ xe có thể cân nhắc vệ sinh cảm biến MAF. Đây là công việc không quá khó, không đòi hỏi nhiều dụng cụ chuyên dụng hay kiến thức sửa chữa chuyên sâu.

Hầu hết ô tô hiện đại đều sử dụng cảm biến MAF để đo lượng không khí đi vào động cơ. Thông tin này được truyền đến bộ điều khiển điện tử (ECU), từ đó máy tính tính toán và điều chỉnh lượng nhiên liệu phun vào nhằm duy trì hoạt động ổn định của động cơ.

Cảm biến MAF thường được bố trí trên đường ống nạp, giữa lọc gió động cơ và thân bướm ga. Do nằm trực tiếp trên đường không khí đi vào động cơ, bộ phận này có thể bị bám bụi bẩn sau một thời gian sử dụng.

Nguyên nhân phổ biến là lọc gió kém chất lượng hoặc đã xuống cấp, khiến các hạt bụi và mảnh vụn nhỏ lọt qua, bám vào bề mặt cảm biến. Khi đó, khả năng đo lượng không khí của cảm biến có thể bị ảnh hưởng, khiến ECU nhận dữ liệu không chính xác và điều chỉnh lượng nhiên liệu không phù hợp.

Cách vệ sinh cảm biến MAF tại nhà

Theo hướng dẫn của các chuyên gia, người dùng chỉ cần chuẩn bị dung dịch vệ sinh cảm biến MAF chuyên dụng. Các dung dịch thường sử dụng dung môi không để lại cặn, giúp làm sạch những chi tiết nhạy cảm mà không gây hư hại khi sử dụng đúng cách.

Trước tiên, cần xác định vị trí cảm biến MAF trên đường ống nạp, sau đó ngắt giắc cắm điện kết nối với cảm biến. Bộ phận này thường được cố định bằng các vít, đầu vặn Torx hoặc bu lông nhỏ. Người dùng tháo các chi tiết cố định để lấy cảm biến ra ngoài.

Người dùng chỉ cần chuẩn bị dung dịch vệ sinh cảm biến MAF chuyên dụng. Ảnh: Valokuva24

Sau khi tháo, cần kiểm tra tình trạng bám bẩn của cảm biến. Tiếp đó, xịt dung dịch vệ sinh chuyên dụng khoảng 10-15 lần, mỗi lần ngắn, trực tiếp vào bên trong cảm biến và các dây dẫn.

Một lưu ý quan trọng là không nên chạm tay hoặc dùng vật cứng tác động trực tiếp lên các chi tiết cảm biến nhạy cảm. Sau khi vệ sinh, đặt cảm biến ở nơi an toàn, để khô tự nhiên khoảng 10 phút trước khi lắp trở lại.

Khi cảm biến đã khô hoàn toàn, người dùng lắp lại bằng các vít hoặc bu lông ban đầu, sau đó kết nối giắc điện. Nếu nguyên nhân khiến động cơ hoạt động không ổn định xuất phát từ cảm biến MAF bị bẩn, việc vệ sinh có thể giúp cải thiện khả năng vận hành và mức tiêu hao nhiên liệu.

Tuy nhiên, nếu các triệu chứng không biến mất sau khi vệ sinh, hoặc đèn báo lỗi động cơ vẫn sáng với mã lỗi liên quan đến cảm biến lưu lượng khí, bộ phận này có thể đã bị hỏng và cần thay thế. Khi không chắc chắn về loại cảm biến phù hợp, chủ xe nên nhờ cửa hàng phụ tùng hoặc kỹ thuật viên kiểm tra.

Một số xe sử dụng cảm biến MAP thay cho MAF

Không phải ô tô nào cũng được trang bị cảm biến MAF. Một số mẫu xe, trong đó có các động cơ tăng áp và siêu nạp, sử dụng cảm biến áp suất tuyệt đối đường ống nạp (MAP) để thay thế.

Khác với MAF đo trực tiếp lượng không khí đi vào động cơ, cảm biến MAP đo áp suất bên trong đường ống nạp. Dữ liệu này cũng được gửi đến ECU để tính toán lượng nhiên liệu phù hợp với điều kiện vận hành.

Khi cảm biến MAP gặp trục trặc, xe cũng có thể xuất hiện những biểu hiện tương tự như lỗi cảm biến MAF, gồm động cơ hoạt động không ổn định, giảm công suất, tăng tốc chậm, tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn và đèn báo lỗi động cơ bật sáng.

Không phải ô tô nào cũng được trang bị cảm biến MAF. Ảnh: GreenThumbShot

Theo Carscoops, cảm biến MAP cũng có thể được vệ sinh bằng dung dịch chuyên dụng dành cho cảm biến lưu lượng khí. Trong trường hợp không có sản phẩm này, dung dịch vệ sinh tiếp điểm điện thông thường cũng có thể được sử dụng.

Việc kiểm tra và vệ sinh cảm biến MAF hoặc MAP nên được đưa vào danh sách công việc bảo dưỡng định kỳ. Với những phương tiện thường xuyên di chuyển ở khu vực nhiều bụi bẩn, người dùng nên chú ý kiểm tra bộ phận này thường xuyên hơn để hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động của động cơ.

Theo Carscoops

Bạn có góc nhìn nào về nội dung trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!