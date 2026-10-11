Vẽ sắc màu cuộc sống từ những viên đá cuội

Hành trình vượt lên số phận

Từ những viên đá cuội xù xì, thô ráp, qua đôi bàn tay khéo léo của anh Nguyễn Minh Thắng, những hình ảnh đầy màu sắc dần hiện lên. Đó là những chú chuồn chuồn muôn hình, muôn vẻ, một chú chim đậu trên cành cây, chú ong đang cần mẫn hút mật, hay những nét chữ thư pháp uyển chuyển...

Theo anh Thắng, việc chọn hình ảnh để vẽ phụ thuộc vào hình dáng riêng của từng viên đá: có viên tròn trịa, có viên góc cạnh, viên lồi lõm không đều. Thay vì gọt giũa cho bằng phẳng, anh nương theo những đường nét tự nhiên để tạo nên hình ảnh phù hợp. Chính vì thế, mỗi viên đá được vẽ đều là một tác phẩm riêng biệt, không trùng lặp.

Anh Nguyễn Minh Thắng vẽ tranh trên đá cuội tại Đường sách TPHCM. Ảnh: HỒ SƠN

Hành trình của anh Nguyễn Minh Thắng cũng trải qua không ít khó khăn. Sinh ra tại Trảng Bàng (Tây Ninh, nay là Long An) trong một gia đình nghèo, đông con, khi mới 1 tháng tuổi, anh trải qua một cơn sốt nặng khiến đôi chân dần teo tóp. Khi ấy, gia đình từng lo anh khó qua khỏi nên chưa làm giấy khai sinh. Mãi 2 năm sau, anh mới được đăng ký khai sinh. Vì vậy, giấy tờ ghi anh sinh năm 1984, trong khi năm sinh thực tế là 1982.

Những khó khăn về sức khỏe không ngăn anh Thắng theo đuổi việc học. Năm 2006, anh lên TPHCM học một khóa đào tạo cấp tốc về điện tử, sau đó làm việc tại Mái ấm An Phúc (phường Thạnh Mỹ Tây). Tại đây, anh vừa quản lý nhóm bạn trẻ khuyết tật làm hàng thủ công mỹ nghệ, vừa phát huy năng khiếu hội họa qua việc vẽ tranh hỗ trợ nhóm.

Năm 2011, với mong muốn tiếp tục học tập, mở rộng kiến thức, anh Thắng đăng ký thi đại học và trúng tuyển ngành Quản trị nhân sự tại Trường Đại học Lao động - xã hội (cơ sở 2). Quãng thời gian học đại học là một thử thách lớn đối với anh Thắng.

Giảng đường khi ấy không có thang máy, phòng học lại nằm trên tầng 3. Anh phải tự bò từng bậc cầu thang để đến lớp. Có hôm, khi lên được phòng học, anh đã kiệt sức, đành nghỉ tiết đầu tiên để lấy sức cho những tiết học tiếp theo.

Hạnh phúc nảy mầm từ 2 chiếc xe lăn

Điều dễ nhận thấy khi trò chuyện với anh Nguyễn Minh Thắng là tinh thần lạc quan, chủ động vượt qua khó khăn để xây dựng cuộc sống và vun đắp hạnh phúc gia đình.

Năm 2016, anh kết hôn với chị Nguyễn Thị Diệu (sinh năm 1983). Năm 17 tuổi, chị Diệu gặp tai nạn giao thông, bị chấn thương cột sống và mất khả năng đi lại. Quen nhau qua mạng từ năm 2014, hai người dần tìm thấy sự đồng cảm, thấu hiểu rồi quyết định đến với nhau.

Khi biết anh chị muốn kết hôn, người thân không khỏi lo lắng: "Cả hai đều khuyết tật, rồi đây cuộc sống sẽ ra sao?". Vượt qua những băn khoăn ấy, anh chị quyết định cùng nhau xây dựng tổ ấm.

Đối với anh Thắng, vẽ trên đá cuội hay viết thư pháp không đơn thuần là công việc mưu sinh, trang trải cuộc sống gia đình, mà còn mang lại niềm vui, giúp anh kết nối với mọi người. Những viên đá cuội bé nhỏ, sau khi được khoác lên màu sắc và hình hài mới, theo chân du khách đến nhiều nơi, mang theo câu chuyện về sự sáng tạo và tình yêu cuộc sống của người nghệ sĩ.

Vợ chồng anh Thắng về phường Tam Long (TPHCM), dùng tiền tích cóp mua đất, xây nhà. Ngôi nhà cấp bốn nằm sâu trong con hẻm nhỏ, giản dị nhưng ấm cúng. Thời gian đầu, anh Thắng gặp không ít khó khăn, tự làm các sản phẩm thủ công mỹ nghệ rồi mang đi bán rong nhiều nơi.

Song song với việc vẽ tranh trên đá cuội, anh còn vẽ tranh kết hợp thư pháp theo yêu cầu của khách. Thu nhập từ việc bán tranh không ổn định, có tháng được vài triệu đồng, có tháng không bán được sản phẩm nào. Trong khi đó, chị Diệu làm bánh tại nhà để góp phần trang trải cuộc sống gia đình. Nhờ khéo tay, tiệm bánh của chị dần có lượng khách ổn định.

Năm 2019, gia đình nhỏ đón con gái đầu lòng Nguyễn Thảo Diệu Hương, tên thân mật là bé Dâu. Sự ra đời của con mang đến niềm vui và thêm động lực cho hai vợ chồng. Dù còn nhỏ, bé Dâu đã biết giúp mẹ lấy nguyên liệu làm bánh, quan tâm, chăm sóc bố mỗi khi anh mệt. Những việc làm giản dị ấy khiến căn nhà nhỏ thêm ấm áp.

Dù gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt, vợ chồng anh Thắng cho biết chưa từng làm đơn đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ dành cho người khuyết tật, bởi anh chị vẫn có thể lao động, tự trang trải cuộc sống. Khi bé Dâu đến tuổi đi học, hai vợ chồng cũng không làm đơn xin miễn, giảm học phí cho con.

"Chúng tôi muốn đóng học phí đầy đủ cho con như bao gia đình khác, để bé luôn được tự tin và bình đẳng trước bạn bè, không cảm thấy tự ti về hoàn cảnh của cha mẹ", chị Diệu bày tỏ.

Từ những viên đá cuội xù xì đến những bức tranh đầy màu sắc, anh Nguyễn Minh Thắng đã tìm được công việc phù hợp với khả năng, nuôi sống gia đình và theo đuổi niềm đam mê hội họa. Cùng với người vợ luôn đồng hành và cô con gái nhỏ, anh đang từng ngày vun đắp cuộc sống bằng chính sức lao động của mình.