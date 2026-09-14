Về quê xây nhà 5 tầng sống cùng gia đình chồng, người phụ nữ 'cảm thấy xứng đáng'

Nhà thiết kế họ Ngô (ở Quảng Đông, Trung Quốc) nhận được sự chú ý khi chia sẻ câu chuyện về quê xây nhà sống cùng cả gia đình chồng, theo Đời sống Pháp luật.

Rút tiền tiết kiệm xây nhà 5 tầng cho cả gia đình chồng cùng sống

Cô Ngô, một nhà thiết kế ở Quảng Đông, quyết định cùng chồng xây lại căn nhà của bố mẹ sau khi phần móng nhà cũ bị cong vênh, tiềm ẩn nguy hiểm.

Hai vợ chồng đã rút khoảng 800.000 NDT, tương đương hơn 3 tỷ đồng, để xây dựng và hoàn thiện căn nhà 5 tầng. Cả hai đều làm trong lĩnh vực thiết kế nên trực tiếp tham gia vào việc lên ý tưởng, bố trí không gian và lựa chọn nội thất.

Quá trình xây dựng từng bị gián đoạn bởi thời tiết mưa ẩm kéo dài. Sau khi hoàn thiện, căn nhà được phân chia thành không gian riêng cho từng thành viên trong gia đình.

Tầng 1 là khu vực sinh hoạt chung. Chị gái chồng sống ở tầng 2, bố mẹ chồng ở tầng 3 để hạn chế việc đi lại. Vợ chồng cô Ngô chọn tầng 4 và 5 vì yêu thích không gian thoáng đãng, nhiều ánh sáng.

Điều khiến cô Ngô hài lòng là dù sống chung với gia đình chồng, mỗi thế hệ đều có không gian phù hợp với nhu cầu riêng.

Sống cùng gia đình chồng nhưng vẫn có không gian riêng

Điều khiến cô Ngô hài lòng là dù sống chung với gia đình chồng, mỗi thế hệ đều có không gian phù hợp với nhu cầu riêng.

Bố mẹ chồng thích sự đơn giản, chỉ cần căn bếp, ban công và những vật dụng thiết yếu. Trong khi đó, vợ chồng trẻ có nhiều yêu cầu hơn về thiết kế và thẩm mỹ. Vì vậy, mỗi tầng trong căn nhà được bài trí theo một phong cách khác nhau.

"Bố mẹ chồng tôi thích sự đơn giản, đồ dùng cũng khác với thế hệ trẻ. Chúng tôi sống tự lập và tôn trọng lẫn nhau", cô Ngô chia sẻ.

Ở tầng 4 và 5, người phụ nữ thoải mái thể hiện cá tính trong cách lựa chọn nội thất. Cô đặc biệt yêu thích ánh sáng tự nhiên nên bố trí nhiều cửa sổ dài, so le để căn phòng sáng nhưng hạn chế hấp nhiệt.

Mỗi ngày đi làm 3 tiếng vẫn thấy xứng đáng

Sau khi về quê, cô Ngô vẫn làm việc tại trung tâm thành phố. Mỗi ngày, cô rời nhà lúc khoảng 7h sáng và trở về vào khoảng 9h tối, tổng thời gian di chuyển khoảng 3 tiếng. Thoạt nhìn, đây có vẻ là một bất tiện lớn, tuy nhiên cô Ngô lại không hối tiếc.

Trước đây, hai vợ chồng từng thuê nhà gần nơi làm việc nhưng môi trường xung quanh quá ồn ào, không mang lại cảm giác thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng.

Ngược lại, căn nhà ở quê cho họ không gian rộng rãi, yên tĩnh và gần gũi thiên nhiên. Hàng xóm xung quanh cũng thân thiện, thường chào hỏi nhau mỗi khi gặp mặt.

"Mỗi ngày tôi ra khỏi nhà từ 7h sáng và trở về khoảng 9h tối nhưng tôi vẫn cảm thấy xứng đáng với không gian sống này", cô Ngô nói.

Giờ đây, thay vì ngắm những tòa nhà chọc trời qua khung cửa sổ, cô thích nhìn cây xanh và khung cảnh yên bình của vùng quê.

Từ thích thành phố đến yêu cuộc sống ở quê

Cuối tuần, cô Ngô thường ở nhà trang trí phòng riêng, cắm hoa hoặc mời bạn bè dùng bữa trên sân thượng. Cô còn trồng nhiều hoa và cây xanh để tạo không gian thư giãn.

Điều thú vị là 10 năm trước, người phụ nữ từng rất yêu thích cuộc sống thành thị. Cô từng mong muốn được sống giữa những tòa nhà cao tầng và nhịp sống sôi động, nhưng sau nhiều năm trưởng thành, suy nghĩ của cô đã thay đổi.

Giờ đây, thay vì ngắm những tòa nhà chọc trời qua khung cửa sổ, cô thích nhìn cây xanh và khung cảnh yên bình của vùng quê. Với cô, đây mới là không gian giúp bản thân thực sự nghỉ ngơi sau một ngày làm việc.

"Ước gì tôi biết việc chuyển về quê thoải mái thế này sớm hơn thì tôi đã không tốn nhiều thời gian lựa chọn, chuyển nhà thuê", cô Ngô bộc bạch.

Câu chuyện của cô cho thấy lựa chọn nơi ở không nhất thiết chỉ dựa trên khoảng cách đến nơi làm việc. Có người sẵn sàng dành thêm thời gian di chuyển để đổi lấy không gian sống rộng rãi, sự bình yên và cảm giác thoải mái khi trở về nhà.

Với cô Ngô, căn nhà gần 3 tỷ đồng ở quê có thể khiến mỗi ngày đi làm dài hơn, nhưng đổi lại, cô có một nơi mà mình thực sự muốn trở về.

Vì sao nhiều người chọn cuộc sống tối giản và "bỏ phố về quê"?

Trong cuộc sống bộn bề, hối hả tại những thành phố lớn, thay vì theo đuổi ước mơ, sự nghiệp thì nhiều bạn trẻ chọn cách quay trở về những làng quê yên ả hay những khu rừng vắng, bản làng xa xôi để chọn cách sống một cuộc sống tối giản, theo Lao Động..

Cuộc sống của họ thậm chí không có nhiều sự kết nối với thế giới bên ngoài, xung quanh không có siêu thị, trung tâm thương mại hay các khu vui chơi giải trí, chỉ có thiên nhiên và cây cỏ.

Tại đây, họ chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống hàng ngày tại nơi làng bản, núi rừng hay về cách trồng hoa, thiết kế nhà... Hay là trải nghiệm cuộc sống hoà mình với thiên nhiên như đi tắm rừng, chèo thuyền, tập Yoga, hít thở không khí sáng sớm...

Những hình ảnh được chia sẻ từ những bạn trẻ mang lại cho người xem cảm giác bình yên trong tâm hồn.

Nhiều người trẻ chọn từ bỏ cuộc sống tại thành thị và trở về nông thôn, tận hưởng niềm vui giản dị của một cuộc sống yên bình. Ảnh minh họa

Hu Siqin, 33 tuổi, từng có một công việc với mức lương hậu hĩnh, nên một tương lai xán lạn tại Thượng Hải (Trung Quốc), không phải điều gì quá tầm với của cô.

Dù vậy, đến một ngày, cô gái trẻ này cảm thấy dường như dưới ánh đèn phố thị cô không cảm nhận được một điều đó là cảm giác "yên bình".

Chính vì thế, Hu quyết định từ bỏ tất cả để đi tìm cho mình một chốn thanh bình ở một vùng quê nhỏ. Lối sống này hiện cũng đang trở thành một phong trào với giới trẻ Trung Quốc. Nhiều người trẻ chọn từ bỏ cuộc sống tại thành thị và trở về nông thôn, tận hưởng niềm vui giản dị của một cuộc sống yên bình.

"Có nhiều người trẻ như tôi không cảm thấy vật chất là niềm kích thích, và sâu thẳm trong tim chúng tôi cảm thấy không thực sự thoải mái. Vì vậy, chúng tôi đã nghĩ 'vậy mục đích sống thật sự của mình là gì? Mình đang sống vì điều gì?", Hu nói.

Dù cảm thấy hạnh phúc, việc thuyết phục phụ huynh để chấp nhận lựa chọn của chính mình lại là một vấn đề khác đối với Hu. Bố mẹ Hu cho rằng cô đang "đi lùi" so với thời đại. Tuy nhiên, Hu không hề quan tâm và cảm thấy thoải mái khi sống tại vùng quê gần ngoại ô Thượng Hải.

"Tôi đã bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình, đến những nơi xa lạ và bấp bênh nhưng dần nó lại trở nên rất đỗi quan trọng", Hu tâm sự.