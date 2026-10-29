Về quê chơi, nam công nhân bất ngờ phát hiện trúng xổ số 28 tỷ đồng

Mới đây, ông Lê Hữu Phước, chủ đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long, cho biết, đại lý vừa đổi thưởng 14 vé số trúng giải đặc biệt cho anh T.T.R. (39 tuổi, ngụ xã Trà Cú).

Theo thông tin từ đại lý, anh R. hiện làm công nhân tại khu vực Quận 12 cũ, Tp.HCM. Ngày 26/10, anh mua 14 vé số của Công ty Xổ số kiến thiết Tp.HCM, cùng mang dãy số 472899, mở thưởng trong ngày.

Sau đó, anh R. về quê thăm người thân và bất ngờ phát hiện cả 14 tờ vé số đều trúng giải đặc biệt. Ngày 27/10, nam công nhân mang vé đến đại lý Phước Danh để làm thủ tục đổi thưởng. Với mỗi vé trúng giải trị giá 2 tỷ đồng, tổng số tiền trúng thưởng lên đến 28 tỷ đồng, trước khi khấu trừ thuế theo quy định.

Nam công nhân trúng giải độc đắc 14 tờ vé số (Ảnh: Đại lý Phước Danh).

Với tổng tiền trúng thưởng 28 tỷ đồng, chưa trừ thuế thu nhập cá nhân, người đàn ông đã nhờ đại lý hướng dẫn đến 4 ngân hàng để gửi tiết kiệm tổng cộng 20 tỷ đồng, mỗi ngân hàng 5 tỷ đồng.

Số tiền còn lại, người trúng thưởng nhận bằng tiền mặt để mang về quê xây nhà và dự kiến đầu tư làm ăn.

Đáng chú ý, đây không phải trường hợp trúng nhiều vé số giá trị lớn duy nhất được ghi nhận trong những ngày gần đây tại khu vực miền Tây.

Trước đó, ông Tô Ích Tuyên, chủ đại lý vé số Ngọc Quan ở phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau, cho biết đã đổi thưởng cho một khách hàng trúng 16 vé giải đặc biệt và 144 vé giải an ủi.

Khách hàng sinh năm 1991, quê phường Bạc Liêu, đã mua 160 vé số của Công ty Xổ số Hậu Giang, mở thưởng ngày 24/10, rồi gửi toàn bộ vé tại đại lý giữ hộ.

Đến chiều cùng ngày, đại lý thông báo khách hàng trúng 16 vé đặc biệt mang dãy số 361620 và 144 vé giải an ủi, mỗi vé trị giá 50 triệu đồng. Tổng tiền thưởng sau khi trừ thuế được cho biết vào khoảng 35,6 tỷ đồng.

Theo ông Tuyên, đại lý từng nhiều lần đổi thưởng cho khách trúng 16 vé đặc biệt, nhưng trường hợp đồng thời trúng thêm 144 vé giải an ủi là lần đầu tiên đại lý gặp.