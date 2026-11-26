Để tránh phát sinh vướng mắc, bà con chủ động kiểm tra tình trạng nghĩa vụ thuế và thông tin doanh nghiệp qua các kênh chính thức của cơ quan thuế trước khi về nước như eTax.

Chiều 26/11, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức gặp gỡ báo chí thông tin về Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã phát biểu thông tin cơ bản về chương trình của Hội nghị và trả lời các câu hỏi của phóng viên tại họp báo.

Theo đó, báo chí nêu gần đây có một số trường hợp người Việt Nam ở nước ngoài về nước nhưng vướng mắc về thủ tục thuế. Dịp Tết Nguyên đán cũng là thời điểm người Việt Nam ở nước ngoài về nước nhiều, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài có khuyến cáo gì cho người Việt ở nước ngoài?

Trả lời câu hỏi này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, qua trao đổi với các cơ quan chức năng liên quan, nguyên nhân chủ yếu là một số doanh nghiệp do kiều bào thành lập đã ngừng hoạt động khi chủ doanh nghiệp chuyển ra nước ngoài sinh sống nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Bên cạnh đó, cũng có những trường hợp kiều bào bị mạo danh để thành lập doanh nghiệp.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thông tin tại buổi gặp gỡ báo chí thông tin về Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5.

“Những trường hợp này cần phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh, làm rõ. Tuy nhiên, chúng tôi cũng có một số khuyến nghị đối với bà con, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán. Để tránh phát sinh vướng mắc, bà con nên chủ động kiểm tra tình trạng thực hiện nghĩa vụ thuế và thông tin doanh nghiệp thông qua các kênh chính thức của cơ quan thuế, như ứng dụng eTax, trước khi về nước”, Thứ trưởng khuyến nghị.

Trường hợp phát hiện thông tin chưa chính xác, bà con cần sớm liên hệ với cơ quan chức năng có thẩm quyền để được xác minh và xử lý.

Bộ Ngoại giao đã phối hợp sử dụng thông tin của các cơ quan truyền thông đại chúng hướng dẫn cách tra cứu thông tin thuế, đồng thời lan tỏa nội dung này trên Cổng thông tin điện tử, các trang mạng xã hội của Ủy ban người Việt và thông qua các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài, nhằm giúp bà con tiếp cận thông tin và chủ động phòng tránh.

Thời gian qua, trên cơ sở nhu cầu của bà con, phối hợp với đoàn Luật sư Hà Nội tổ chức các chuyến phổ biến pháp luật cho cộng đồng người Việt ở các nước có đông cộng đồng có sự giao lưu với trong nước thường xuyên như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) để không bị những vướng mắc không đáng có khi xuất nhập cảnh.

Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5 diễn ra từ ngày 8-10/12/2026 tại Thủ đô Hà Nội và một số địa phương với chủ đề “Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia”. Đây là Hội nghị toàn thế giới đầu tiên được tổ chức sau Đại hội XIV của Đảng và sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 23-NQ/TW.

Đây là sự kiện quan trọng nhằm tăng cường kết nối, phát huy nguồn lực cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Dự kiến có khoảng 1.000 đại biểu, gồm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị-xã hội, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và khoảng 400 đại biểu kiều bào tham dự trực tiếp. Các đại biểu kiều bào là trí thức, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân, hoạt động văn hóa, giáo dục, chức sắc tôn giáo và thế hệ trẻ tiêu biểu...