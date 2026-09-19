Về Phước Long trải nghiệm du lịch văn hóa - sinh thái cuối tuần

Tượng đài Phước Long chiến thắng 6-1-1975 là một trong những "địa chỉ đỏ" về nguồn của nhân dân và du khách.

Người dân và du khách có thể bắt đầu hành trình tham quan tại Phước Long bằng việc dâng hương tại di tích lịch sử miếu Bà Rá hoặc khám phá không gian linh thiêng thuộc quần thể di tích, danh lam thắng cảnh quốc gia núi Bà Rá - Thác Mơ. Những ai muốn tìm hiểu về cội nguồn truyền thống, có thể tìm hiểu, tham quan các công trình như: Nơi ghi dấu tội ác của Mỹ - ngụy tại cầu Đăk Lung, Địa điểm ghi dấu chiến thắng Phước Long hay Vườn cây lưu niệm bà Nguyễn Thị Định…

Không chỉ có chiều sâu văn hóa, Phước Long còn làm say lòng người nhờ bức tranh sinh thái mộng mơ với lòng hồ thủy điện Thác Mơ và hồ Long Thủy. Người dân và du khách có thể trải nghiệm nhịp sống yên bình khi cùng ngư dân địa phương buông lưới, thả câu lúc hoàng hôn trên dòng sông Bé. Và khi màn đêm buông xuống, mọi người cùng nhau thưởng thức các món ăn đặc sản như: cá lăng, cá chình, đọt mây, lá nhíp.

Hiện nay, Phước Long có nhiều sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) 4 sao như: sầu riêng, bơ, hạt điều… góp phần hình thành chuỗi sản phẩm quà tặng du lịch đặc trưng của địa phương. Mục tiêu của phường Phước Long đến năm 2030 là thu hút 100 ngàn lượt khách, bình quân 20 ngàn lượt khách/năm và đến năm 2045 đạt 450 ngàn lượt khách, hướng tới trở thành trung tâm du lịch cấp vùng.