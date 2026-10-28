Về phản ánh bữa ăn bán trú ở xã Hoài Đức: Kết quả xác minh sơ bộ thế nào?

Khu bếp của đơn vị cung ứng thực phẩm. Ảnh: T.Nga

Chiều 28-10, trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, UBND xã Hoài Đức đã báo cáo sơ bộ kết quả kiểm tra, xác minh thông tin liên quan đến bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Hoài Đức, phân hiệu Di Trạch. Báo cáo nêu phản ánh của phụ huynh và kết quả kiểm tra bước đầu tại cơ sở chế biến, khu kho phía sau.

Kho hàng phía sau cơ sở chế biến có liên quan thế nào?

Theo thông tin từ UBND xã Hoài Đức, khoảng 4h ngày 27-10, trong quá trình giám sát việc nhập nguyên liệu và chế biến thực phẩm, khoảng 20 phụ huynh đại diện các lớp của Trường Tiểu học Hoài Đức có mặt tại khu vực bếp của đơn vị cung cấp suất ăn. Đến khoảng 7h, một số phụ huynh phát hiện kho hàng nằm phía sau cơ sở, cách khoảng 50m, có tường gạch, mái tôn, cửa khóa và không có biển hiệu. Gần kho có bãi rác cùng một số thùng carton in chữ nước ngoài, dán tem tiếng Việt ghi thông tin má đùi gà đông lạnh và một số bao bì sản phẩm thịt trâu Ấn Độ.

Đại diện nhà trường đã ghi nhận ý kiến phụ huynh, trong đó có đề nghị kiểm tra kho và làm rõ mối liên hệ với nơi chế biến suất ăn.

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Hoài Đức thành lập đoàn kiểm tra công tác an toàn thực phẩm tại cơ sở chế biến. Chiều 27-10, đoàn rà soát hồ sơ pháp lý, điều kiện an toàn thực phẩm, hồ sơ nhân sự, nguồn cung nguyên liệu, hóa đơn, thực đơn, sổ kiểm thực và khu vực sơ chế, chế biến, chia suất.

Theo biên bản, cơ sở xuất trình giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các giấy chứng nhận liên quan đến điều kiện an toàn thực phẩm và nhóm thực phẩm kinh doanh; hồ sơ khám sức khỏe, xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến. Phiếu kiểm nghiệm nước dùng chế biến có kết quả đạt; sổ kiểm thực ba bước được ghi nhận có ghi chép đầy đủ.

Cơ sở cung cấp danh sách 26 đầu mối cung ứng và hóa đơn nhập hàng các ngày 23, 26 và 27-10-2026. Khu sản xuất rộng khoảng 550m², có hai tầng, thang tời riêng cho thực phẩm sống và thức ăn chín.

Đoàn kiểm tra ghi nhận một số thớt sơ chế thực phẩm có dấu hiệu ố, bề mặt không còn nhẵn, yêu cầu cơ sở thường xuyên kiểm tra, thay mới dụng cụ để bảo đảm vệ sinh. Đại diện cơ sở thống nhất với biên bản và cam kết chỉ sử dụng các khu vực thuộc khuôn viên đã được thẩm định, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm để sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm và thực hiện hoạt động liên quan.

Sáng 28-10, UBND xã Hoài Đức phối hợp với Công an và Trạm Y tế xã xác minh kho. Bước đầu, kho được xác định thuộc sở hữu một hộ dân ở thôn Nội, đã cho người thân thuê; một người trong gia đình chủ kho hiện là nhân viên của cơ sở chế biến suất ăn.

Khoảng 9h ngày 28-10, đại diện gia đình mở cửa để tổ công tác và phụ huynh kiểm tra. Kho rộng khoảng 80m², gồm một tầng và gác xép. Tầng một có ba tủ đông chứa thịt gà, cá rô phi phi-lê, thịt lợn, xúc xích, ngô tách hạt, chả mực cùng hàng đóng gói như bánh, sữa, dầu thực vật, bột chế biến thực phẩm.

Phụ huynh tập trung ở khu vực được cho là kho thực phẩm. Ảnh: T.Nga

Gác xép chưa thể kiểm tra do đang khóa, không có chìa khóa và lối tiếp cận. Báo cáo nhấn mạnh việc ghi nhận hiện trạng chưa phải kết luận về nguồn gốc, chất lượng, điều kiện bảo quản hàng hóa hay việc chấp hành quy định an toàn thực phẩm. Theo đại diện kho, nơi này dùng để nấu thức ăn cho cá và lưu giữ hàng hóa phục vụ gia đình.

Tiếp tục làm rõ nguồn gốc thực phẩm

Về thịt đông lạnh, hồ sơ cơ sở cung cấp chưa ghi nhận giấy tờ đối với thịt trâu Ấn Độ như phản ánh. Với thịt gà đông lạnh, cơ sở xuất trình hóa đơn ngày 26-10 gồm 105kg má đùi gà, 75kg đùi gà góc tư và 46,25kg bắp bò Argentina. Cơ sở giải trình số hàng dành cho khách lẻ, không dùng chế biến suất ăn cho học sinh các trường trên địa bàn; đồng thời xuất trình hai hóa đơn bán hàng ngày 27-10.

Thông tin từ Trường Tiểu học Hoài Đức cho biết, thực đơn ba ngày gần nhất của trường không sử dụng thịt bò. Với thực đơn ngày 27-10, món ăn ban đầu là má đùi gà chiên muối; sau khi phụ huynh có ý kiến, cơ sở đổi sang thịt lợn chiên vừng. Theo hồ sơ được cung cấp, hóa đơn nhập hàng theo từng ngày khớp với loại và số lượng thực phẩm được ghi nhận. Các nội dung về nguồn gốc hàng hóa, việc sử dụng kho và mối liên hệ thực tế giữa kho với cơ sở chế biến vẫn cần tiếp tục xác minh.

Ngày 28-10, hoạt động ăn bán trú tại Trường Tiểu học Hoài Đức, phân hiệu Di Trạch diễn ra bình thường, với 947 học sinh đăng ký ăn. Thực đơn gồm tôm chiên, trứng cuốn hành hoa, bí non xào tỏi, canh rau ngót nấu thịt, cơm trắng, chuối tiêu và sữa.

UBND xã Hoài Đức cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị làm rõ vụ việc. Phòng Văn hóa - Xã hội được giao yêu cầu nhà trường và cơ sở cung cấp suất ăn giải trình bằng văn bản, bổ sung hồ sơ; kiểm tra khắc phục các tồn tại và hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm nếu có. Đơn vị này theo dõi việc tổ chức bán trú, tổng hợp ý kiến phụ huynh, tham mưu phương án bữa ăn phù hợp kết quả kiểm tra.

Công an xã Hoài Đức có trách nhiệm xác minh quyền sử dụng kho, quan hệ thuê và mối liên hệ với cơ sở chế biến; kiểm tra gác xép đang khóa, thu thập tài liệu nhập, xuất hàng và xác minh nguồn gốc bao bì. Phòng Kinh tế tiếp tục phối hợp với lực lượng quản lý thị trường, cơ quan thuế rà soát hoạt động kinh doanh, nguồn gốc, nhãn hàng, hóa đơn, chứng từ. Trong khi đó, Trạm Y tế xã Hoài Đức tập trung kiểm tra điều kiện vệ sinh, bảo quản, chế biến, giao nhận suất ăn, việc kiểm thực ba bước, lưu mẫu và vệ sinh dụng cụ; phối hợp theo dõi sức khỏe học sinh, đề nghị lấy mẫu, kiểm nghiệm khi cần thiết. Báo cáo lưu ý kiểm tra cảm quan không thay thế kết luận chuyên môn về an toàn thực phẩm.

UBND xã Hoài Đức yêu cầu Trường Tiểu học Hoài Đức tăng cường giám sát khâu giao nhận thực phẩm, không tiếp nhận suất ăn có dấu hiệu bất thường, cập nhật thông tin bán trú trên hệ thống HanoiCheck và phối hợp với cha mẹ học sinh giám sát, thông tin về thực đơn. Cơ sở cung cấp suất ăn phải bổ sung hồ sơ nguồn gốc nguyên liệu, hóa đơn, chứng từ giao nhận, bảo quản và phân bổ thực phẩm; giải trình các nội dung phụ huynh phản ánh, thay dụng cụ sơ chế không bảo đảm vệ sinh, khắc phục tồn tại, chỉ sử dụng khu vực đã được thẩm định, cấp giấy chứng nhận và tuân thủ quy định truy xuất nguồn gốc, cập nhật dữ liệu trên HanoiCheck.

Theo UBND xã Hoài Đức, trên cơ sở kết luận của cơ quan chức năng, xã sẽ tiếp tục chỉ đạo các biện pháp xử lý theo thẩm quyền và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan chức năng.