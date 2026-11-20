Những giờ học "lệch sóng" giữa cô và trò

Cách trung tâm tỉnh khoảng 50 km, Trường Mầm non Lương Thông, xã Cần Yên có 1 điểm trường chính, 9 điểm trường lẻ nằm rải rác trên địa bàn. Hơn 80% học sinh của trường là con em dân tộc Mông, Dao, phần lớn sinh sống ở những xóm bản xa trung tâm. Ở các điểm trường lẻ, ngày 20/11 không có không khí rộn ràng và với nhiều em nhỏ, ngày lễ của các thầy, cô giáo còn là điều xa lạ. Các cô vẫn đến lớp đón trò, bắt đầu một ngày bằng những bài hát, câu chuyện và những hoạt động quen thuộc.

Cô giáo Lương Thị Phương trong giờ lên lớp tại điểm trường Tả Bốc, Trường Mầm non Lương Thông.

Tại điểm trường Tả Bốc, cô giáo Lương Thị Phương có nhiều năm gắn bó với những học sinh người Mông. Một mình phụ trách lớp học ghép gần 30 học sinh ở 3 độ tuổi: 3, 4, 5, công việc của cô luôn bắt đầu từ đón trẻ, tổ chức hoạt động học tập, chăm sóc bữa ăn, giấc ngủ đến hướng dẫn từng em những kỹ năng sinh hoạt đầu đời... Cô Phương chia sẻ: Các em ở đây thậm chí còn không biết Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là ngày gì, nhiều ngày lễ khác cũng không được biết đến.

Khi trở lại câu chuyện về học trò, gương mặt cô ánh lên niềm vui. Bởi với cô, mỗi ngày các em đến lớp, mạnh dạn hơn trong giao tiếp, biết thêm một bài hát hay một con chữ đã là niềm vui đáng quý. Điều thú vị nhất trong những giờ học ở Tả Bốc có lẽ là chuyện bất đồng ngôn ngữ giữa cô và trò. Trẻ em người Mông khi mới đến lớp, nhiều em chưa biết tiếng phổ thông. Cô phải kiên nhẫn sử dụng hình ảnh, đồ chơi, cử chỉ, đồng thời học thêm những từ tiếng Mông để các con dễ hiểu và gần gũi với cô hơn. Cô kiên nhẫn dạy đi dạy lại, trò hồn nhiên học trước quên sau, rồi lại cùng nhau bắt đầu. Mỗi ngày một chút, những rào cản ngôn ngữ dần được thu hẹp bằng sự gần gũi và tình yêu thương.

Gói mỳ tôm và kỷ niệm trên đỉnh núi Lũng Po

Nếu những câu chuyện ở Tả Bốc mang đến tiếng cười hồn nhiên của cô trò trong những giờ học đầu đời, thì ký ức ở điểm trường Lũng Po lại gợi lên một tình cảm khác về sự sẻ chia giản dị của người giáo viên dành cho học trò.

Lũng Po là điểm trường xa và khó khăn nhất của Trường Mầm non Lương Thông. Trong những năm tháng công tác tại đây, cô giáo Triệu Thị Hiên có không ít kỷ niệm khó quên. Để đến lớp, cô phải đi xe máy một quãng đường, sau đó gửi xe và tiếp tục đi bộ gần 45 phút trên con đường núi quanh co, dốc đá. Những ngày mưa, đường trơn trượt, hành trình đến trường càng thêm vất vả. Có những thời điểm, cô phải ở lại điểm trường qua đêm. Giữa không gian núi rừng tĩnh lặng, cuộc sống của một giáo viên xa gia đình có nhiều điều không dễ dàng. Sự gần gũi, chân thành của bà con và tình cảm dành cho học trò đã giúp cô thêm gắn bó với nơi này.

Điều khiến cô Hiên nhớ nhất là hình ảnh những em học sinh nhỏ phải dậy từ rất sớm, vượt quãng đường xa để đến lớp. Có em mang theo nắm cơm cùng một túi muối trắng làm bữa trưa. Cô Hiên nhớ lại: Có những hôm trời mưa, các em ở xa đi học phải nắm cơm theo. Cô thấy thương quá nên lấy mỳ tôm nấu cho các em ăn thêm cùng cơm. Một gói mỳ tôm bình dị được cô giáo dành cho những học trò nhỏ có lẽ chẳng phải món quà gì lớn lao, nhưng giữa những ngày mưa trên đỉnh núi, sự sẻ chia ấy trở thành một kỷ niệm đẹp mà cô nhớ mãi.

Cô giáo Triệu Thị Hiên trong thời gian công tác tại điểm trường Lũng Po, Trường Mầm non Lương Thông.

Năm học 2026 - 2027, cô Hiên chuyển về công tác tại điểm trường Ngọc Sỹ, gần trung tâm xã hơn. Hành trình đến lớp thuận lợi hơn so với những năm tháng bám bản ở Lũng Po. Nhưng những kỷ niệm về lớp học trên đỉnh núi, những bước chân bé nhỏ vượt đường xa và bữa ăn giản dị bên cô giáo luôn là một phần đáng nhớ trong hành trình làm nghề của cô. Mỗi điểm trường, mỗi lớp học mang đến những câu chuyện khác nhau. Với cô Hiên, Lũng Po là những năm tháng nhiều trải nghiệm, còn Ngọc Sỹ hôm nay mở ra một chặng đường mới, nơi cô tiếp tục công việc thân thuộc của mình bên học trò.

Niềm vui của người gieo chữ

Ở Cần Yên, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 có thể không rộn ràng như ở nhiều nơi, nhưng điều đó không có nghĩa tình cảm cô trò kém phần ấm áp. Bởi sự tri ân đôi khi không nằm trong những món quà được trao tặng mà hiện diện qua ánh mắt mong chờ của trẻ mỗi sáng đến lớp, một cái ôm, một lời chào bập bẹ hay niềm vui khi các em làm được điều cô vừa hướng dẫn. Với những giáo viên vùng cao, mỗi ngày đến trường là một hành trình vừa có những vất vả riêng, vừa có biết bao niềm vui bình dị. Đó là hành trình giúp những đứa trẻ vùng cao làm quen với tiếng phổ thông, biết hát, biết múa, biết tự chăm sóc bản thân và từng bước trưởng thành.

Ngày 20/11, những bó hoa có thể chưa hiện diện trên bục giảng ở các điểm trường xa, nhưng tình yêu nghề luôn được các cô gửi gắm trong từng bài học, bữa ăn và tình yêu thương dành cho học trò. Giữa núi rừng Cần Yên, những "mầm xanh" lớn lên từng ngày. Đó chính là món quà ý nghĩa nhất mà những người giáo viên vùng cao nhận được trong ngày 20/11 - món quà không cần gói giấy, không cần những lời chúc trang trọng, nhưng đủ để các giáo viên thêm yêu và gắn bó với nghề.