Ninh Bình là vùng đất có vị trí đặc biệt, nơi hội tụ, lan tỏa mạnh mẽ tín ngưỡng thờ Mẫu, đóng góp quan trọng trong quá trình xây dựng hồ sơ trình UNESCO. Sau 10 năm được vinh danh, việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản tiếp tục được địa phương quan tâm, gắn với bảo vệ các không gian thực hành tín ngưỡng và phát triển văn hóa, du lịch bền vững.

Giá hầu của thanh đồng Hoàng Ngọc Anh Thơ, thành phố Hải Phòng tại Đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Nguyễn Lành/TTXVN

Không gian văn hóa tâm linh giàu bản sắc

Tín ngưỡng thờ Mẫu là tín ngưỡng dân gian có nguồn gốc lâu đời, hình thành và phát triển trong đời sống văn hóa tinh thần của người Việt. Điểm đặc sắc của tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ là sự kết hợp hài hòa giữa các nghi lễ tâm linh với nhiều loại hình nghệ thuật dân gian như hát chầu văn, múa, diễn xướng, trang phục và các hoạt động lễ hội truyền thống cùng với đó, nghệ thuật hát văn với những làn điệu, nhạc cụ và hình thức diễn xướng độc đáo tạo nên không gian văn hóa giàu tính nghệ thuật. Những thực hành này không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tâm linh mà còn góp phần lưu giữ các giá trị văn hóa truyền thống, từ âm nhạc, trang phục, ngôn ngữ đến phong tục, tập quán của cộng đồng. Đặc biệt, tín ngưỡng thờ Mẫu đề cao hình tượng người phụ nữ, thể hiện sự trân trọng vai trò của người mẹ trong gia đình và xã hội, gửi gắm những quan niệm nhân văn về lòng nhân ái, sự bao dung, tinh thần hướng thiện và ý thức gắn kết cộng đồng.

Ninh Bình từ lâu được xem là một trong những trung tâm tiêu biểu của tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, Tứ phủ. Theo thống kê của ngành Văn hóa, đến nay Ninh Bình có 352 di tích lịch sử - văn hóa liên quan đến việc thờ và phối thờ Mẫu, gồm 220 phủ, 16 miếu, 72 chùa phối thờ và 44 đền, đình thờ chung với Thành hoàng làng; riêng khu vực xã Vụ Bản có gần 20 di tích nằm trong không gian Quần thể di tích Phủ Dầy; đây là địa điểm gắn bó mật thiết với sự hình thành, phát triển và thực hành tín ngưỡng thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh.

Đặc biệt, Quần thể di tích Phủ Dầy không chỉ là trung tâm thờ phụng Thánh Mẫu Liễu Hạnh mà còn là không gian lưu giữ nhiều giá trị kiến trúc, nghệ thuật và lễ hội truyền thống. Quần thể gồm hệ thống đền, phủ, chùa, lăng, trong đó có những địa điểm tiêu biểu như Phủ Tiên Hương, Phủ Vân Cát và Lăng Mẫu. Mỗi di tích mang những dấu ấn riêng về lịch sử hình thành, kiến trúc và hoạt động thực hành tín ngưỡng.

Hàng năm, vào tháng Ba âm lịch, Lễ hội Phủ Dầy được tổ chức với nhiều nghi thức truyền thống như rước Mẫu, tế lễ, hát chầu văn, thực hành nghi lễ hầu đồng và các trò chơi dân gian. Lễ hội thu hút đông đảo nhân dân, du khách thập phương, trở thành dịp để cộng đồng thể hiện lòng thành kính đối với Thánh Mẫu, đồng thời duy trì, trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống.

Bên cạnh Phủ Dầy, Phủ Quảng Cung tại xã Yên Đồng cũng là địa điểm có vị trí quan trọng trong không gian thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu. Di tích gắn với truyền thuyết về Thánh Mẫu Liễu Hạnh và lưu giữ những tư liệu có giá trị nghiên cứu về quá trình hình thành, phát triển của tín ngưỡng. Sự hiện diện của hai trung tâm này góp phần làm rõ tính phong phú, đa dạng và khả năng giao lưu, tiếp biến văn hóa của tín ngưỡng thờ Mẫu trong đời sống người Việt.

Chủ động bảo tồn, phát huy giá trị di sản

Ngày 1/12/2016, tại Kỳ họp lần thứ 11 của Ủy ban Liên Chính phủ về bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể tổ chức tại Ethiopia, UNESCO chính thức ghi danh Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; đây là sự ghi nhận quan trọng đối với những giá trị văn hóa được cộng đồng người Việt sáng tạo, gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ. Sau khi di sản được ghi danh, công tác bảo tồn và phát huy giá trị tiếp tục được địa phương quan tâm. UBND tỉnh Nam Định trước đây đã ban hành Đề án bảo vệ và phát huy giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ đến năm 2030, xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong quản lý, bảo vệ di tích, phát huy vai trò cộng đồng và nâng cao nhận thức về giá trị di sản. Các hoạt động kiểm kê, tư liệu hóa, phục dựng và duy trì nghi lễ truyền thống được chú trọng. Địa phương quan tâm bảo vệ cảnh quan, kiến trúc các di tích thờ Mẫu; khuyến khích nghệ nhân, thanh đồng, cung văn có kinh nghiệm tham gia truyền dạy, hướng dẫn thế hệ trẻ thực hành di sản đúng chuẩn mực.

Giá hầu của thanh đồng Hoàng Ngọc Anh Thơ, thành phố Hải Phòng tại Đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Nguyễn Lành/TTXVN

Đặc biệt, việc phát huy vai trò của cộng đồng được xác định là yếu tố quan trọng hàng đầu. Bởi di sản văn hóa phi vật thể không chỉ tồn tại trong các công trình kiến trúc hay tư liệu lưu trữ mà chủ yếu được duy trì thông qua hoạt động thực hành thường xuyên của người dân. Những nghệ nhân, thủ nhang, thanh đồng, cung văn và người gắn bó với các di tích chính là lực lượng trực tiếp gìn giữ, trao truyền các giá trị văn hóa.

Nghệ nhân Ưu tú Trần Thị Huệ, Chủ tịch Hội Bảo vệ và phát huy di sản Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt tỉnh Ninh Bình, là một trong những người trực tiếp tham gia gìn giữ, thực hành và trao truyền di sản. Bà nêu rõ, việc giữ gìn bản sắc cốt lõi của đạo Mẫu là trách nhiệm của cộng đồng, Hội chú trọng trao truyền các nghi thức chuẩn, tránh hiện tượng lệch lạc trong thực hành tín ngưỡng.

Thực tế cho thấy, cùng với sự quan tâm của chính quyền và ngành chức năng, nhiều hoạt động giao lưu, trình diễn, giới thiệu nghi lễ thờ Mẫu được tổ chức, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về giá trị di sản. Đáng chú ý, ngày 14/10/2026, tại Phủ Tiên Hương thuộc Quần thể di tích Phủ Dầy, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam đã tham dự hoạt động tôn vinh các chủ thể di sản. Tại chương trình, 41 cá nhân là nghệ nhân, người thực hành di sản và thành viên Hội Bảo vệ và phát huy di sản Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt tỉnh Ninh Bình được trao Bằng khen ghi nhận những đóng góp trong bảo vệ, thực hành và trao truyền di sản. Đây là sự động viên thiết thực đối với những người trực tiếp gìn giữ sức sống của di sản trong cộng đồng.

Năm 2026 đánh dấu tròn 10 năm Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt được UNESCO ghi danh. Đây cũng là dịp để tỉnh Ninh Bình nhìn lại kết quả bảo tồn, phát huy giá trị di sản, đồng thời xác định những nhiệm vụ, giải pháp trong giai đoạn tiếp theo. Dự kiến, lễ kỷ niệm 10 năm di sản được UNESCO ghi danh dự kiến tổ chức vào ngày 1/12 tại không gian Quần thể di tích Phủ Dầy, xã Vụ Bản. Cùng với đó là hoạt động trưng bày, triển lãm với chủ đề “Di sản Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ – Hành trình bảo tồn và lan tỏa”, giao lưu thực hành di sản, trình diễn nghi lễ hầu đồng và hội thảo khoa học về bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Chuỗi hoạt động nhằm tôn vinh giá trị đặc sắc của di sản, ghi nhận đóng góp của các nghệ nhân, cộng đồng thực hành, đánh giá kết quả đạt được sau 10 năm và đề xuất định hướng bảo tồn trong thời gian tới.

Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt là tài sản văn hóa quý báu, phản ánh chiều sâu tâm thức và bản sắc dân tộc. Là một trong những cái nôi hình thành, hội tụ và lan tỏa tín ngưỡng thờ Mẫu, vùng đất Nam Định trước đây, nay là Ninh Bình có trách nhiệm và điều kiện thuận lợi để tiếp tục phát huy giá trị di sản. Bảo tồn di sản không chỉ là gìn giữ nghi lễ, lễ hội hay công trình thờ tự mà quan trọng hơn là duy trì giá trị nhân văn, tinh thần hướng thiện, lòng biết ơn và sự gắn kết cộng đồng, trao truyền cho các thế hệ sau.