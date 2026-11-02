Về nhà giữa đêm, người phụ nữ hoảng hốt phát hiện tường bị xịt sơn đỏ chữ 'ăn quỵt'

Khoảng 0h45 ngày 1/11, chị L.T.T.M. (SN 1987) đi làm về căn nhà thuê trên đường Vườn Chuối (phương Bàn Cờ, TPHCM) thì hoảng hốt phát hiện tường nhà bị xịt sơn đỏ với nội dung "lừa đảo quỵt tiền", "ăn quỵt".

Khi chị M. dùng chìa khóa mở cửa thì ổ khóa đã bị khóa chặt do có chất keo bên trong. Chị M. sau đó đã đến Công an phường Bàn Cờ trình báo.

Hiện trường vụ xịt sơn tường nhà, đổ keo vào ổ khoá để gây sức ép đòi nợ. Ảnh: CA

Nhận tin báo, Công an phường Bàn Cờ phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM khẩn trương truy xét và xác định người thực hiện hành vi là L.D.Q. (SN 1988, ngụ phường An Lạc).

Tại cơ quan công an, Q. thừa nhận đã thực hiện các hành vi trên.

Theo yêu cầu của cơ quan công an, L.D.Q. lau chùi các vết bẩn để khắc phục. Ảnh: CA

Căn nhà do bà H. làm chủ. Đáng chú ý, giữa Q. và bà H. có quan hệ vay mượn tiền và phát sinh tranh chấp. Dù mâu thuẫn này đang được Tòa án thụ lý, giải quyết theo đúng trình tự pháp luật, Q. vẫn cố ý xịt sơn, đổ keo vào ổ khóa căn nhà để gây sức ép đòi nợ.

Công an đang củng cố hồ sơ, xử ký L.D.Q. theo quy định pháp luật.