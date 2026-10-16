'Về nguồn' tưởng nhớ nữ tướng Nguyễn Thị Định nhân dịp kỷ niệm ngày 20/10

Đoàn dâng hương tại khu lưu niệm Nữ tướng Nguyễn Thị Định.

Theo đó, VKSND khu vực 7, tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức hoạt động “Về nguồn” tại Khu lưu niệm Nữ tướng Nguyễn Thị Định (tại xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long) nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10. Tham dự hoạt động có Lãnh đạo Viện cùng toàn thể công chức, người lao động của đơn vị.

Tại Khu lưu niệm Nữ tướng Nguyễn Thị Định, Ban Lãnh đạo Viện cùng các thành viên trong Đoàn đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Nữ tướng Nguyễn Thị Định – người phụ nữ tiêu biểu với phẩm chất cao quý “Anh hùng, Bất khuất, Trung hậu, Đảm đang”, biểu tượng sáng ngời của phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại khuôn viên đền thờ Nữ tướng Nguyễn Thị Định.

Trong không khí trang nghiêm, các thành viên trong Đoàn cùng ôn lại truyền thống vẻ vang 96 năm xây dựng và phát triển của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; đồng thời tìm hiểu về cuộc đời hoạt động cách mạng gắn liền với phong trào "Đội quân tóc dài" huyền thoại của Nữ tướng Nguyễn Thị Định. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần trách nhiệm và ý thức phát huy phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới.

Tập thể Viện kiểm sát nhân dân khu vực 7, tỉnh Vĩnh Long chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt truyền thống trong khuôn khổ chuyến về nguồn, đại diện lãnh đạo VKSND khu vực 7, tỉnh Vĩnh Long đã tặng hoa, gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến toàn thể nữ cán bộ, công chức, người lao động nhân dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Đồng thời, lãnh đạo đơn vị ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và những đóng góp tích cực của nữ cán bộ, công chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cũng như tham gia các phong trào thi đua của Ngành và địa phương; qua đó, góp phần xây dựng đơn vị đoàn kết, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.