Vẻ ngoài thay đổi của 'tỷ phú lừa đảo' Elizabeth Holmes

Bộ phim tài liệu You Can See Everything (2026) của Nathan Fielder tạo nên sức ảnh hưởng không nhỏ tới dịp lễ Halloween vừa qua khi nhiều người lựa chọn hóa trang thành "tỷ phú siêu lừa" Elizabeth Holmes. Trên mạng xã hội, những video ghi lại màn nhập vai nhà sáng lập Theranos xuất hiện phổ biến.

Điểm chung của những màn hóa trang này là áo cổ lọ đen, tóc giả vàng rối, đôi mắt kẻ đậm và bờ môi lì. Hình ảnh đặc trưng của Holmes nhanh chóng thu hút sự quan tâm, cho thấy sức ảnh hưởng của nhân vật đến thời điểm hiện tại.

Nhiều người hóa trang Elizabeth Holmes trong dịp Halloween năm nay, khiến sức hút của nhân vật này gia tăng. Ảnh: @jakeyonassis, @_stephanie.king.

Sự quan tâm không chỉ ở câu chuyện pháp lý của nữ doanh nhân, mà còn đến từ diện mạo đặc trưng từng khiến cô trở thành nhân vật dễ nhận diện trong giới công nghệ.

Năm 2022, Elizabeth Holmes bị tuyên án 11 năm 3 tháng tù liên bang vì lừa đảo các nhà đầu tư hàng trăm triệu USD. Ở thời kỳ đỉnh cao (giai đoạn năm 2013-2014), công ty công nghệ y tế Theranos do cô sáng lập được định giá 9 tỷ USD, với những nhân vật như Henry Kissinger, Sam Nunn và George Shultz tham gia hội đồng quản trị, Forbes đưa tin.

Son đỏ, mắt khói và tóc vàng

Theo WWD, trước khi bị kết tội hồi 4 năm trước, Elizabeth Holmes thường xuất hiện với mái tóc vàng để xõa, phần đuôi tóc xơ rối hoặc búi thấp khá tùy ý. Những lớp tóc ngắn được duỗi thẳng thường rơi ra khỏi búi, tạo cảm giác không quá trau chuốt.

Elizabeth Holmes tham dự Gala Time100 năm 2015, gây ấn tượng nhờ màu mắt khói và son đỏ tràn viền. Ảnh: Film Magic.

Một đặc điểm dễ nhận thấy khác là đường ngôi lệch sâu. Holmes thường hất phần lớn tóc sang một bên, để lộ chân tóc sẫm màu. Đường ngôi được tạo rõ đến mức trở thành dấu hiệu nhận diện trong nhiều lần xuất hiện trước công chúng.

Phong cách trang điểm của cô cũng có những đặc điểm nổi bật. Trong các cuộc phỏng vấn báo chí, chụp ảnh bìa tạp chí và sự kiện thảm đỏ trong giai đoạn 2013-2015, Holmes thường kết hợp đôi mắt tô màu đậm với sắc son nổi bật.

Đôi môi đỏ được tô tràn viền, phấn mắt khói, một chút nhũ dưới chân mày, mascara dày và đường kẻ mắt đen tán rộng là những chi tiết thường xuyên xuất hiện. Phần đuôi của đường eyeliner được kéo thành hình chữ C, tạo điểm nhấn rõ rệt trên gương mặt.

Phong cách này có nét tương đồng với diện mạo của Susan Dell, vợ của CEO Dell Technologies. Cô gần đây gây chú ý trên mạng xã hội bởi gương mặt như bất động khi xuất hiện tại Phòng Bầu dục. Đây là kiểu trang điểm có vẻ được tính toán kỹ lưỡng, từ màu sắc đến đường nét.

Hình ảnh đó gắn liền với thời kỳ Holmes xây dựng Theranos và được truyền thông chú ý như một nữ doanh nhân trẻ đầy tham vọng. Tuy nhiên, diện mạo của cô thay đổi trong khoảng thời gian thi hành án.

Tiết chế trang điểm

Trong các bức ảnh ghi lại khoảnh khắc Holmes đến tòa để nghe tuyên án 3 năm trước, cô xuất hiện với gương mặt gần như không trang điểm. Đến bộ phim You Can See Everything, lớp trang điểm của Holmes tiếp tục được tiết chế, chỉ còn mascara trên hàng mi.

Chi tiết này tạo nên sự tương phản rõ rệt với hình ảnh son đỏ, mắt khói từng gắn liền với cô. Tuy nhiên, lớp mascara trong phim lại thường trông khô và vón cục, như thể được giữ trong suốt nhiều ngày. Điều đó khiến người xem đặt câu hỏi liệu vẻ ngoài giản lược này có phải lựa chọn có chủ đích.

Hình ảnh Elizabeth Holmes tiết chế makeup trong phim You Can See Everything. Ảnh: A24.

You Can See Everything theo chân Nathan Fielder khi anh chuyển đến sống trong ngôi nhà của Elizabeth Holmes chỉ vài ngày trước khi cô bắt đầu chấp hành bản án 11 năm tù. Bộ phim khiến công chúng một lần nữa chú ý đến nhà sáng lập Theranos, đồng thời đặt ra nhiều câu hỏi về cách cô thể hiện bản thân trước người khác.

Với diện mạo hiện tại, nhiều khán giả suy đoán rằng việc giảm trang điểm có thể là cách Holmes khơi gợi sự đồng cảm trong bộ phim của Fielder. Một số ý kiến khác cho rằng cô có thể chịu tác động từ vị hôn phu Billy Evans. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là những suy đoán.

Tương tự, hình ảnh son đỏ và mắt kẻ đậm trong thời kỳ Theranos phát triển có thể chịu ảnh hưởng từ Ramesh “Sunny” Balwani, cộng sự và bạn đời của Holmes khi đó. Song, công chúng không loại trừ khả năng phong cách này hoàn toàn xuất phát từ lựa chọn cá nhân của cô.

Từ đôi môi đỏ, đường eyeliner đậm của giai đoạn xây dựng hình ảnh “sếp nữ” đến gương mặt gần như để mộc trong bộ phim mới, diện mạo của Holmes liên tục thay đổi theo từng thời điểm. Tuy nhiên, động cơ phía sau những lựa chọn đó vẫn chưa được xác định rõ ràng.