Vẻ ngoài gây chú ý của 'Táo bà' Vân Dung ở tuổi 51

Vân Dung đón tháng 10 trong không khí se lạnh đặc trưng của mùa thu. Với nữ nghệ sĩ, tháng 10 là khoảng thời gian mùa thu đang bước dần về những ngày cuối, mang theo chút heo may và những cảm xúc khó gọi thành tên. Dẫu mùa thu đang chậm rãi trôi qua, con người đôi khi vẫn muốn níu giữ những điều đã cũ, vẫn còn dùng dằng với những ký ức, những buổi chiều buồn và những chuyện đã qua mà lẽ ra nên nhẹ nhàng khép lại.

Theo Vân Dung, tháng 10 mang trong mình những cảm xúc rất riêng, vừa ấm áp, dịu dàng, đủ để mỗi người cảm nhận và trân trọng những yêu thương đang có, nhưng cũng phảng phất chút se sắt khiến lòng người không khỏi bồi hồi khi nhớ về quá khứ. Đó có thể là những kỷ niệm của một thời thanh xuân tươi đẹp, những rung động đầu đời hay những điều tưởng đã ngủ yên theo năm tháng nhưng đôi khi vẫn trở về trong một khoảnh khắc bất chợt. Có lẽ bởi vậy mà mùa thu luôn khiến người ta dễ hoài niệm, dễ chạnh lòng trước những điều bình dị và càng thêm trân quý những tháng ngày đã đi qua.

Hình ảnh mới nhất ở tuổi 51 của Vân Dung.

Trong cuộc sống ở tuổi 51, Vân Dung vẫn giữ cho mình một nhịp sống khá bận rộn. Nhiều năm đứng trên sân khấu, quen thuộc với khán giả qua những vai diễn hài và hình tượng Táo quân, nữ nghệ sĩ vẫn không có ý định chậm lại. Chị tiếp tục đóng phim, đi diễn và thử sức với những dạng vai khác với hình ảnh quen thuộc trước đây.

Nếu trên sân khấu Vân Dung luôn khiến khán giả bật cười bởi sự duyên dáng, nhanh nhạy thì ngoài đời, chị lại là người khá giản dị. Sau nhiều năm làm nghề, nữ nghệ sĩ dường như không còn quá bận tâm đến chuyện phải xuất hiện liên tục hay giữ hình ảnh hào nhoáng. Chị chọn cách tập trung vào công việc, gia đình và những điều mình thực sự yêu thích.

Thời gian gần đây, Vân Dung gây chú ý khi xuất hiện trong nhiều dự án phim với những nhân vật có màu sắc khác nhau. Không chỉ đóng hài, chị ngày càng mạnh dạn thử sức ở những vai diễn có tâm lý phức tạp, thậm chí có phần gai góc. Đây cũng là cách nữ nghệ sĩ tự làm mới mình sau nhiều năm gắn bó với một hình ảnh đã quá quen thuộc.

Vân Dung luôn trẻ đẹp và rạng rỡ trong những lần xuất hiện trước công chúng.

Với Vân Dung, được làm nghề ở tuổi này đã là một niềm vui. Chị từng chia sẻ rằng mỗi ngày được đi làm, được gặp đồng nghiệp, được đứng trước máy quay hay sân khấu đều khiến cuộc sống trở nên có ý nghĩa. Có lẽ vì thế, dù đã có nhiều năm trong nghề, nữ nghệ sĩ vẫn giữ được sự háo hức với từng vai diễn.

Phía sau công việc, cuộc sống của Vân Dung cũng có nhiều thay đổi khi con trai Long Vũ ngày càng trưởng thành và bắt đầu tạo được dấu ấn riêng trong lĩnh vực diễn xuất. Từ chỗ được biết đến là con trai của một nghệ sĩ nổi tiếng, Long Vũ từng bước có những vai diễn riêng và nhận được sự quan tâm của khán giả.

Vân Dung vừa tự hào về con, vừa là người khá nghiêm khắc. Chị hiểu những thuận lợi mà con có được khi sinh ra trong một gia đình nghệ thuật nhưng cũng không muốn con dựa vào tên tuổi của mẹ. Với nữ nghệ sĩ, con trai phải tự đi bằng đôi chân của mình, tự chịu trách nhiệm với những lựa chọn trong nghề.

Có thời điểm hai mẹ con cùng xuất hiện trong một dự án phim. Việc cùng làm nghề khiến họ có thêm những câu chuyện để chia sẻ, nhưng Vân Dung vẫn giữ sự rạch ròi giữa vai trò của một người mẹ và một đồng nghiệp. Chị có thể góp ý thẳng thắn với con sau mỗi vai diễn, thậm chí chỉ ra những điểm chưa tốt thay vì chỉ khen ngợi.

Vân Dung và con trai.

Ở tuổi 51, Vân Dung vẫn đi làm đều đặn, vẫn thử sức với những vai diễn mới và vẫn dõi theo từng bước trưởng thành của con trai. Không ồn ào kể về cuộc sống riêng, chị chọn cách xuất hiện bằng công việc. Có lẽ đó cũng là điều khiến hình ảnh Vân Dung sau nhiều năm vẫn giữ được sự gần gũi trong lòng khán giả.

Vân Dung tên đầy đủ là Lê Vân Dung, sinh năm 1975 tại Hà Nội. Chị là một trong những nghệ sĩ hài quen thuộc của màn ảnh phía Bắc, được khán giả yêu mến qua nhiều chương trình như Gặp nhau cuối tuần, Gặp nhau cuối năm - Táo Quân cùng nhiều bộ phim truyền hình.