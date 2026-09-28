Vẻ ngoài đáng yêu tuổi lên 2 của con gái MC Quỳnh Chi

MC Quỳnh Chi mới đây đã khoe con gái Mật Mật đáng yêu khi đi chơi trung thu ở Hàng Mã. Vẻ ngoài của cô bé khiến mọi người yêu thích vì quá đáng yêu.

Mật Mật là "trái ngọt" tình yêu của MC Quỳnh Chi và chồng. Một năm sau hôn lễ, Mật Mật ra đời trong tình yêu thương của đại gia đình.

Cô bé được thừa hưởng nét xinh xắn và đáng yêu của mẹ.

Về MC Quỳnh Chi, sau khi trở thành mẹ, cô có thêm một vai trò mới bên cạnh công việc MC và kinh doanh. Những hình ảnh đầu tiên của Mật Mật được nữ MC chia sẻ khá giản dị, chủ yếu ghi lại những khoảnh khắc đời thường của gia đình.

Việc làm mẹ cũng khiến Quỳnh Chi có thêm những thay đổi trong nhịp sống. Sau sinh, cô nhanh chóng trở lại với công việc và từng được ghi nhận giảm 10 kg sau khoảng một tháng sinh con.

Dù khá kín tiếng về đời tư, Quỳnh Chi vẫn thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh con gái, giúp khán giả phần nào hình dung cuộc sống của cô sau khi có thêm thành viên nhỏ.

MC Đặng Quỳnh Chi được khán giả biết đến qua nhiều chương trình truyền hình như Bản tin Thể thao 24/7, Nhịp đập 360 độ thể thao, Thần tượng Bolero, The Remix... Sau nhiều năm gắn bó với công việc dẫn chương trình, cô dần chuyển hướng sang kinh doanh và thiết kế thời trang.