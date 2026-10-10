Vẻ ngoài cuốn hút ánh nhìn ở tuổi 35 của Hoa hậu Đặng Thu Thảo

Hoa hậu Đặng Thu Thảo sau 14 năm giành vương miện Hoa hậu Việt Nam vẫn khiến khán giả chú ý trong mỗi lần xuất hiện. Sau 3 lần sinh nở, ở tuổi 35, mỹ nhân họ Đặng vẫn giữ được hào quang của hoa hậu.

Ở thời điểm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012, Đặng Thu Thảo gây thiện cảm với gương mặt thanh tú, làn da trắng, nụ cười hiền và ánh mắt dịu dàng. Không sở hữu vẻ đẹp quá sắc sảo hay có phần lạnh lùng, cô chinh phục nhiều người bằng nét nữ tính, trong trẻo và phong thái từ tốn.

Danh xưng “thần tiên tỷ tỷ” cũng gắn với Đặng Thu Thảo từ đó. Cách gọi này phần nào thể hiện ấn tượng mà cô để lại trong lòng công chúng: một hoa hậu có vẻ đẹp mong manh, nhẹ nhàng, gợi cảm giác gần gũi hơn là xa cách.

Ở Đặng Thu Thảo, sức hút nằm ở sự hài hòa. Gương mặt thanh tú, vóc dáng cân đối cùng phong thái nhẹ nhàng tạo nên hình ảnh nhất quán qua nhiều năm.

Cô không cần thay đổi liên tục để làm mới bản thân, nhưng mỗi lần xuất hiện vẫn dễ dàng thu hút sự chú ý.

Sau hơn một thập kỷ kể từ ngày đăng quang, Đặng Thu Thảo vẫn nhận được sự quan tâm mỗi khi chia sẻ hình ảnh cá nhân. Nếu thời trẻ, cô ghi dấu bằng vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào thì ở hiện tại, người đẹp mang đến cảm giác trưởng thành và đằm thắm hơn.

Trong những bức ảnh đời thường, hoa hậu thường tạo thiện cảm với hình ảnh giản dị. Không phải lúc nào cũng xuất hiện với váy áo lộng lẫy hay lớp trang điểm chỉn chu như khi dự sự kiện, cô vẫn giữ được nét duyên dáng riêng.

Chính sự khác biệt giữa hình ảnh trên thảm đỏ và cuộc sống thường ngày khiến công chúng có thêm góc nhìn gần gũi về người đẹp.

Nhan sắc của Đặng Thu Thảo cũng thường được đặt trong sự so sánh với những gương mặt hoa hậu thuộc các thế hệ sau. Mỗi thời kỳ có một tiêu chuẩn và xu hướng thẩm mỹ khác nhau, nhưng nét đẹp nền nã của cô vẫn có chỗ đứng riêng. Đó không phải kiểu nhan sắc gây choáng ngợp ngay từ cái nhìn đầu tiên, mà là vẻ đẹp càng ngắm càng thấy hài hòa, dễ nhớ.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo sinh năm 1991, quê Cà Mau, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012. Cô gây ấn tượng với nhan sắc thanh tú, làn da trắng, nụ cười dịu dàng và phong cách thanh lịch, kín đáo. Sau khi kết hôn với doanh nhân Nguyễn Trung Tín năm 2017, Đặng Thu Thảo hạn chế hoạt động trong showbiz, dành nhiều thời gian cho gia đình và các con. Dù ít xuất hiện trước công chúng, cô vẫn được yêu mến với danh xưng "thần tiên tỷ tỷ" nhờ vẻ đẹp nhẹ nhàng, nền nã.