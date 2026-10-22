Về Mường Lay khám phá vẻ đẹp sông Đà mùa nước nổi

Mường Lay sở hữu cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, đồng thời lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc các dân tộc

Chuỗi hoạt động được phường Mường Lay tổ chức nhằm quảng bá cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa và tiềm năng du lịch địa phương. Các chương trình kết hợp trình diễn văn hóa truyền thống, giao lưu văn nghệ, thi đấu thể thao và giới thiệu sản phẩm đặc trưng.

Điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn Lễ gội đầu truyền thống của dân tộc Thái ngành Thái trắng, diễn ra từ 9h đến 10h30 ngày 25.10 tại suối Nậm Lay, khu vực đường hoa Khoang Văn Tám.

Hoạt động góp phần giới thiệu nét sinh hoạt văn hóa truyền thống của đồng bào Thái đến người dân và du khách, đồng thời tạo thêm trải nghiệm gắn với bản sắc địa phương.

Chuỗi hoạt động du lịch mùa nước nổi là cơ hội để quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Mường Lay đến du khách gần xa

Trong khuôn khổ chương trình, chiều 24.10, từ 14h30 đến 17h diễn ra Hội thi cắm hoa nghệ thuật với chủ đề “Sắc hoa bên dòng Đà Giang”.

Tối cùng ngày, lúc 20h, chương trình trao giải Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) phường Mường Lay được tổ chức kết hợp với chương trình nghệ thuật và vòng xòe đoàn kết. Trước đó, lúc 7h30, diễn ra hoạt động viếng công viên nghĩa trang liệt sĩ và thắp hương tại Khu văn hóa tâm linh phường Mường Lay.

Điểm nhấn là màn trình diễn Lễ gội đầu truyền thống của dân tộc Thái ngành Thái trắng

Các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ tiếp tục diễn ra từ 20h đến 21h30 ngày 25.10. Bên cạnh đó, Giải bóng đá nữ các dân tộc được tổ chức từ ngày 20–25.10; Giải bóng chuyền hơi Người cao tuổi phường Mường Lay lần thứ I năm 2026 diễn ra từ ngày 23–25.10.

Trong hai ngày 24–25.10, người dân và du khách còn có thể theo dõi, tham gia các hoạt động thể thao và trò chơi dân gian như bắn nỏ, kayak, kéo co, đẩy gậy, ném còn, cà kheo và đua thuyền đuôi én.

Mường Lay gắn với hai di sản được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại gồm “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái” và “Nghệ thuật Xòe Thái”

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động còn có hội thi hoa, cây cảnh với chủ đề “Sắc hoa bên dòng Đà Giang”, các không gian văn hóa dân tộc Mông và dân tộc Thái, cùng những gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng địa phương.

“Chợ đêm Mường Lay” diễn ra trong hai ngày 24–25.10, giới thiệu ẩm thực, sản phẩm địa phương và các hoạt động giao lưu văn hóa như múa xòe, nhảy sạp.

Các hoạt động thể thao mùa nước nổi luôn thu hút sự quan tâm của người dân và du khách

Đến Mường Lay dịp này, người dân và du khách có dịp thưởng thức các chương trình nghệ thuật, trải nghiệm trò chơi dân gian mang đậm bản sắc văn hóa địa phương và hòa mình vào vòng xòe đại đoàn kết. Các hoạt động góp phần tạo không gian giao lưu, gắn kết cộng đồng, đồng thời tôn vinh và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống.

Du khách cũng được tham quan, ngắm hoa và chụp ảnh tại các cung đường hoa, điểm nhấn cảnh quan trên địa bàn phường. Sự kết hợp giữa văn hóa, thể thao, ẩm thực và trưng bày sản phẩm địa phương góp phần làm phong phú trải nghiệm, quảng bá cảnh quan sông Đà và bản sắc văn hóa Mường Lay.

Mường Lay lung linh về đêm bên dòng sông Đà

Thông qua chuỗi hoạt động du lịch mùa nước nổi trên sông Đà năm 2026–2027, Mường Lay hướng tới phát huy lợi thế cảnh quan thiên nhiên gắn với các giá trị văn hóa truyền thống, đa dạng hóa sản phẩm du lịch và thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm.