Cổng đăng ký trên nền tảng HanoiGo mở lúc 10h ngày 19.11; đến 10h08, lượng vé trực tuyến đã được đăng ký hết. Theo thông tin từ Ban tổ chức, hệ thống ghi nhận tổng cộng 568.580 lượt truy cập phục vụ đăng ký nhận vé. Chương trình dự kiến đón khoảng 50.000 khán giả, trong đó 7.000 vé được dành cho đăng ký trực tuyến.

Hàng chờ đăng ký vé “Muôn sắc Việt Nam” sáng 19.11. Ảnh chụp màn hình đăng trên Dân trí

Lượng truy cập và thời gian hết vé cho thấy sự quan tâm rõ rệt dành cho đợt đăng ký. Với những người đã hoàn tất thao tác trên mạng, việc cần làm tiếp theo là kiểm tra thông báo xác nhận và chuẩn bị đổi vé; mã QR chưa phải điểm kết thúc của quy trình.

Hai ngày đổi vé, giấy tờ phải khớp thông tin

Lịch đổi vé cứng được bố trí từ 14h đến 20h ngày 21.11 và từ 8h đến 20h ngày 22.11. Hai điểm tiếp nhận gồm Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tại số 3–5 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng; Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ tại số 8 Huỳnh Thúc Kháng, phường Giảng Võ.

Khán giả mang mã QR nhận qua email, SMS hoặc mục “Vé của tôi” trên HanoiGo, cùng giấy tờ tùy thân chính chủ đã dùng để đăng ký. Nhân viên sẽ quét mã, đối chiếu thông tin trước khi giao vé cứng.

Người nhận phải trực tiếp đến điểm đổi vé, không nhận hộ. Mỗi mã QR chỉ đổi được một vé cứng; Ban tổ chức lưu ý khán giả không chia sẻ hình ảnh mã cho người khác, tránh bị sao chép và sử dụng trước.

Đừng trả tiền cho lời hứa “giữ chỗ”

Ban tổ chức khuyến cáo không mua vé từ nguồn không xác thực, không chuyển tiền đặt cọc hoặc trả phí giữ chỗ dưới bất kỳ hình thức nào. Thông tin căn cước khi vào xem phải khớp với thông tin đã đăng ký.

Một hình ảnh mã QR được gửi qua tin nhắn không đủ để bảo đảm người mua sẽ vào được sân. Khi vé gắn với thông tin cá nhân, sự sốt ruột tìm vé càng cần đi cùng việc kiểm tra điều kiện sử dụng. Một lời mời “có suất nội bộ” cũng không thay được xác nhận từ đơn vị tổ chức.

“Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường – Non sông hòa nhịp” diễn ra lúc 20h ngày 24.11 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Chương trình có sự góp mặt của nghệ sĩ nhiều thế hệ, từ NSND Quang Thọ, Thu Hiền, Tự Long đến Mỹ Tâm, Tùng Dương, Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi.

Tấm vé miễn phí mở thêm cơ hội đến với nghệ thuật. Để cơ hội ấy trở thành một buổi thưởng thức trọn vẹn, việc giữ mã, mang đúng giấy tờ và đến đúng điểm nhận vé cũng đáng được chú ý như thời điểm bấm nút đăng ký.