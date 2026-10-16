Vé miễn phí Lễ hội Mường Lò bị rao bán 600.000 đồng trên Facebook

Ngày 16/10, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, lợi dụng nhu cầu tham dự Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 của người dân và du khách, một số người đã tìm cách trục lợi bằng việc rao bán vé vào cửa được Ban Tổ chức phát miễn phí trên mạng xã hội.

Vé được rao bán trên mạng xã hội Facebook với mức giá từ 500.000 đến 600.000 đồng/vé. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Theo thông tin ban đầu, ngày 15/10, Công an phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai phát hiện 2 vụ việc liên quan đến hành vi rao bán vé miễn phí của 3 người, gồm H.V.P. (trú tại phường Cầu Thia), P.H.H. (trú tại phường Trung Tâm) và N.T.N.Q. (trú tại phường Nghĩa Lộ).

Qua xác minh ban đầu, những người này đã xếp hàng nhận vé miễn phí khu vực khán đài C do Ban Tổ chức Lễ hội phát hành. Sau đó, họ đăng tải thông tin rao bán vé trên mạng xã hội Facebook với mức giá từ 500.000 đồng đến 600.000 đồng/vé nhằm kiếm lời.

Công an phường Trung Tâm tiếp tục xác minh, làm rõ các vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.