Về miền đất Ngọc, trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc

Nghệ nhân làm tranh đá quý tại phiên chợ đá quý Lục Yên. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Chương trình du lịch “Về miền đất Ngọc” năm 2026 dự kiến diễn ra trong hai ngày 4-5/12 tại xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và thể thao đặc sắc, góp phần quảng bá bản sắc văn hóa, tiềm năng du lịch địa phương.

Theo kế hoạch dự kiến, điểm nhấn của sự kiện là không gian văn hóa “Lục Yên - Tinh hoa đất Ngọc” với 17 gian hàng giới thiệu văn hóa dân tộc Tày, Nùng, sản phẩm OCOP, chuyển đổi số và 3 gian hàng ẩm thực đặc trưng của địa phương.

Không gian triển lãm “Tinh hoa đất Ngọc” sẽ giới thiệu hình ảnh về cảnh quan thiên nhiên, con người, đời sống và di sản văn hóa truyền thống của Lục Yên.

Nhắc đến vùng đất Lục Yên, du khách sẽ nghĩ ngay đến phiên chợ “độc nhất vô nhị” ở Việt Nam, chỉ bán mặt hàng duy nhất là đá quý. Đến đây, du khách có thể dễ dàng chọn cho mình một viên đá quý để làm đồ trang sức, gửi gắm mong ước về sự bình an, may mắn và hạnh phúc.

Tại chợ đá quý Lục Yên, các hoạt động với chủ đề “Cội nguồn Ruby” sẽ giới thiệu sản phẩm đá quý, tranh đá quý, giao lưu, tham quan và trải nghiệm làm tranh đá quý, góp phần quảng bá giá trị nghề truyền thống đặc trưng của vùng đất Ngọc.

Đặc biệt, chương trình nghệ thuật “Tinh hoa đất Ngọc” tại quảng trường trung tâm xã dự kiến gồm ba phần: biểu diễn nghệ thuật, trình diễn múa Sìu (Thiên Thăng) và Sang Than (đi qua than hồng) của dân tộc Nùng, cùng màn bắn pháo hoa tầm thấp chào mừng.

Bên cạnh đó, chương trình còn có các hoạt động nghệ thuật đường phố; hội thi làm bánh chuối (Pẻng cuổi), bánh chưng gù và các giải thể thao như pickleball, bóng đá nữ, kéo co, bóng chuyền hơi nam, nữ.

Thông qua chương trình, xã Lục Yên hướng tới quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch, thu hút đầu tư, phát triển các sản phẩm, dịch vụ du lịch; đồng thời tăng cường liên kết với các địa phương trong và ngoài tỉnh, từng bước hình thành các tour, tuyến du lịch liên vùng.

Xã Lục Yên, cách Hà Nội khoảng 250km, là vùng đất có nhiều dấu tích lịch sử và danh lam thắng cảnh chứa đựng trong đó nhiều truyền thuyết, mang đậm màu sắc văn hóa của các dân tộc anh em Tày, Nùng, Dao, Kinh...

Lục Yên được mệnh danh là miền đất Ngọc bởi có thứ đá ruby quý hiếm và núi đá vôi trắng với trữ lượng lớn, cùng với công nghiệp khai thác, chế tác đá trắng mỹ nghệ.

Đá Lục Yên được đánh giá là đẹp, chủng loại đa dạng, màu sắc phong phú. Các loại đá đã mài giũa hoặc vẫn ở dạng thô có mức giá từ vài trăm nghìn đến vài trăm triệu đồng.

Không chỉ được biết đến là vùng mỏ đá quý, đất Lục Yên còn có nghề làm tranh đá quý nổi tiếng với những bức tranh đá quý tinh xảo, đã trở thành một sản phẩm có thương hiệu lớn trên thị trường. Du khách tới đây sẽ có dịp quan sát cận cảnh quá trình làm ra những tác phẩm tranh đá quý đẹp mắt và thỏa sức mua sắm các sản phẩm ưng ý.

Chợ đá quý Lục Yên đã được quy hoạch và xây dựng thành một khu khang trang, rộng rãi, rất thuận lợi cho việc giao lưu trao đổi, mua bán đá quý của người dân và du khách./.