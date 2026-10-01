Vẽ 'ma trận' gọi vốn kinh doanh, chiếm đoạt của nhiều bị hại hơn 15,4 tỷ đồng

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ tháng 7-2025, Trần Thị Mỹ Hạnh lợi dụng mối quan hệ quen biết, đưa ra thông tin gian dối về việc có các lô hàng sỉ, hàng thanh lý, hàng gia dụng, điện máy, quần áo… cần góp vốn để mua bán, sang tay nhằm hưởng lợi nhuận cao.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thị Mỹ Hạnh

Để tạo lòng tin và huy động tiền, Hạnh sử dụng hình ảnh, video hàng hóa lấy từ các hội nhóm trên mạng xã hội, tự đưa ra giá trị lô hàng, mức lợi nhuận và thời gian hoàn vốn. Sau khi nhận tiền của người góp vốn, Hạnh sử dụng một phần tiền để trả gốc, lợi nhuận cho những người góp vốn trước nhằm tạo lòng tin và tiếp tục huy động số tiền lớn hơn. Tuy nhiên, thực tế Hạnh không thực hiện việc kinh doanh các lô hàng như đã thông tin mà sử dụng tiền của những người góp vốn vào việc trả nợ, đóng biêu, chi tiêu cá nhân và trả cho những người góp vốn trước.

Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định Hạnh đã chiếm đoạt của 3 bị hại với tổng số tiền hơn 15,4 tỷ đồng.

Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định Hạnh đã chiếm đoạt của 3 bị hại với tổng số tiền hơn 15,4 tỷ đồng

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng thông báo cá nhân, tổ chức nào đã chuyển tiền, góp vốn cho Trần Thị Mỹ Hạnh với phương thức, thủ đoạn tương tự, đề nghị sớm liên hệ theo địa chỉ số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng hoặc Điều tra viên Lê Thanh An (0905.680.890) để trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan và giải quyết theo quy định pháp luật.

Đông A