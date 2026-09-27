Vẽ lợi nhuận 180%/năm từ tiền ảo, 3 thanh niên lừa hơn 2,8 tỷ đồng

Ngày 27/9, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra vụ án hình sự liên quan đến các vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực kinh doanh đa cấp trái phép trên không gian mạng và ngoài đời thực.

Các đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Thành Hoàng (SN 1996, trú tại phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ); Đỗ Việt Dũng (SN 1995, trú tại xã Hạ Bằng, thành phố Hà Nội) và Vũ Quang Huy (SN 1991, trú tại xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên) về tội “Vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp”.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, Nguyễn Văn Thành Hoàng, Đỗ Việt Dũng và Vũ Quang Huy tổ chức hoạt động kinh doanh đồng tiền điện tử GFT, GLF thuộc dự án Galaxy Finance theo phương thức đa cấp.

Để lôi kéo người tham gia, các đối tượng tập trung hướng đến những người lớn tuổi, thiếu kiến thức về tiền điện tử; tổ chức các hội thảo, sự kiện, Gala; đồng thời lập các nhóm, trang cộng đồng trên mạng xã hội để giới thiệu, quảng bá và thuyết trình về dự án Galaxy Finance, qua đó vận động nhiều người mua đồng tiền điện tử GFT, GLF.

Tại các buổi hội thảo, các đối tượng giới thiệu GFT, GLF là đồng tiền điện tử được bảo chứng bằng công nghệ Blockchain, thuộc một công ty nước ngoài và đã xuất hiện tại nhiều quốc gia.

Các đối tượng đưa ra thông tin về việc đồng tiền điện tử này mới xuất hiện tại Việt Nam, đang có giá thấp và nếu mua sớm sẽ được hưởng ưu đãi; đồng thời đưa ra các gói đầu tư với cam kết lợi nhuận cao dựa trên mức tăng giá của GFT, GLF.

Để tạo niềm tin và thúc đẩy người tham gia đầu tư, các đối tượng quảng bá khả năng giá trị đồng tiền điện tử có thể tăng gấp 2-3 lần trong thời gian ngắn, đồng thời đưa ra các gói đầu tư với mức lợi nhuận lên tới 180%/năm, tương đương 15%/tháng, tùy từng gói.

Bước đầu, Công an tỉnh Hưng Yên xác định tổng số tiền thiệt hại của những người tham gia đầu tư khoảng 2,8 tỷ đồng.

Hiện Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.