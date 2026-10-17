Về Liên Sơn đua mảng, ném còn, khám phá vẻ đẹp suối Thia, Lào Cai

Lễ hội là dịp để địa phương quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, giới thiệu cảnh quan thiên nhiên, con người và các sản phẩm du lịch đặc trưng của vùng đất Liên Sơn đến đông đảo du khách.

Ông Nguyễn Duy Sơn, Phó chủ tịch UBND xã Liên Sơn, tỉnh Lào Cai cho biết, trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Du lịch – Văn hóa Mường Lò năm 2026, xã tổ chức Lễ hội trải nghiệm văn hóa, du lịch Liên Sơn với nhiều hoạt động phong phú như thi đấu thể thao dân tộc, trò chơi dân gian và giao lưu văn nghệ truyền thống.

Điểm nhấn của lễ hội là hoạt động đua mảng, được địa phương tổ chức thường niên, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo người dân và du khách. Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm, xã Liên Sơn còn xây dựng nhiều tiểu cảnh tạo không gian và cảnh quan đẹp, để du khách tham quan, chụp ảnh, quay phim lưu niệm.

Địa phương kỳ vọng quảng bá hình ảnh quê hương, con người Liên Sơn thân thiện, mến khách, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.

Trong khuôn khổ ngày hội, cùng với chương trình văn nghệ chào mừng, nhân dân và du khách sẽ được chứng kiến các hoạt động đua mảng trên suối Thia, đồng thời tham gia nhiều trò chơi dân gian, môn thể thao truyền thống của đồng bào các dân tộc như ném còn, đi cầu thăng bằng, kéo co, bịt mắt bắt vịt, đẩy gậy...

Phần thi đua mảng trên suối Thia được đông đảo du khách và nhân vui mừng reo hò cổ vũ.

Chị Trần Lanh Anh, du khách ở Hà Nội chia sẻ: "Lần đầu tham dự lễ hội này, tôi rất ấn tượng với không khí vui tươi, sôi nổi và sự đón tiếp thân thiện của người dân địa phương. Các hoạt động thi đấu thể thao, trò chơi dân gian và giao lưu văn nghệ mang đến nhiều trải nghiệm thú vị, giúp du khách hiểu hơn về đời sống, phong tục và bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc nơi đây".

Chị Vì Thị Thứ, ở bản Gốc Bục, xã Liên Sơn, tỉnh Lào Cai chia sẻ: Tôi rất vui khi được góp mặt tranh tài cùng các đội. Đây là lần thứ ba tôi tham gia đua mảng. Những lần trước, tôi từng giành giải Ba và có thêm kinh nghiệm cho các cuộc thi tiếp theo. Với tôi, đua mảng góp phần gắn kết cộng đồng và gìn giữ nét văn hóa truyền thống của địa phương.

Trò chơi dân gian leo cột mỡ mang đến không khí sôi nổi, náo nhiệt. Cột được bôi mỡ trơn bóng, phía trên đặt phần thưởng hấp dẫn, thử thách sự khéo léo, sức khỏe và lòng quyết tâm của người tham gia. Dù nhiều lần trượt ngã, tuột tay vì cột quá trơn, các thí sinh vẫn kiên trì chinh phục thử thách trong tiếng reo hò, cổ vũ của đông đảo người dân và du khách. Những pha leo lên rồi lại trượt xuống tạo nên tiếng cười sảng khoái, góp phần khuấy động không khí lễ hội.

Trò chơi đi cầu khỉ thu hút nhiều em nhỏ tham gia, mang đến trải nghiệm thú vị, rèn khả năng giữ thăng bằng và sự khéo léo.

Trò chơi dân gian bịt mắt bắt vịt mang đến những khoảnh khắc vui nhộn. Người chơi bịt kín mắt, bước vào khu vực có vịt và tìm cách bắt được con vật trong tiếng hò reo, cổ vũ của đông đảo khán giả. Khi mất đi khả năng quan sát, người chơi phải dựa vào thính giác, phán đoán và sự nhanh nhẹn để định hướng.

Những bước chân dò dẫm, những pha vồ hụt hay tình huống bất ngờ khiến không khí ngày hội thêm náo nhiệt. Không đơn thuần là trò chơi giải trí, bịt mắt bắt vịt còn gợi nhớ hoạt động gần gũi trong đời sống, góp phần tạo không gian giao lưu, tăng gắn kết cộng đồng và làm phong phú các hoạt động trải nghiệm văn hóa tại địa phương.

Hà Thắng