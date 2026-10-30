Về Lễ hội Rươi xã Vĩnh Thuận thưởng thức sản vật nổi tiếng của vùng đất phù sa

Ruộng rươi bắt đầu vào mùa thu hoạch tại xã Vĩnh Thuận. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Với chủ đề “Về miền di tích, đón lộc phù sa,” Lễ hội Rươi xã Vĩnh Thuận, thành phố Hải Phòng lần thứ hai năm 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 31/10 và 1/11 tại Khu Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Miếu Lác.

Không chỉ là dịp tôn vinh sản vật đặc trưng của vùng quê ven sông, lễ hội còn mở ra cơ hội quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống, tiềm năng nông nghiệp và vẻ đẹp con người Vĩnh Thuận đến đông đảo du khách gần xa.

Trải nghiệm hấp dẫn

Trong hai ngày diễn ra lễ hội, Miếu Lác sẽ trở thành điểm hẹn của nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và trò chơi dân gian sôi nổi. Từ lễ tế truyền thống, lễ khai hội đến các cuộc thi cờ tướng, kéo co, bịt mắt bắt vịt, pháo đất, biểu diễn múa rối và chương trình văn nghệ quần chúng, mỗi hoạt động góp thêm một sắc màu, tái hiện sinh động đời sống văn hóa và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương.

Du khách đến đây có thể cảm nhận không khí thành kính, trang nghiêm trong các nghi lễ truyền thống, đồng thời hòa mình vào sự náo nhiệt của những trò chơi dân gian, thưởng thức các tiết mục nghệ thuật mang đậm bản sắc quê hương.

Không đơn thuần là những hoạt động vui chơi, giải trí, lễ hội còn tạo cơ hội để công chúng tìm hiểu sâu hơn về phong tục, tập quán và tinh thần gắn kết cộng đồng của người dân Vĩnh Thuận, qua đó đưa những giá trị văn hóa bản địa đến gần hơn với thế hệ trẻ và bạn bè bốn phương.

Điểm nhấn đáng chú ý của chương trình là không gian trưng bày, giới thiệu và quảng bá các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Dọc tuyến đường từ cổng Miếu Lác theo đường đê hướng về cầu Quý Cao, các gian hàng sẽ giới thiệu rươi tươi, sản phẩm chế biến từ rươi, nông sản đặc trưng, sản phẩm OCOP cùng nhiều mặt hàng tiêu biểu khác.

Tại đây, du khách có dịp tìm hiểu về quy trình khai thác, giá trị dinh dưỡng cũng như sự phong phú trong cách chế biến rươi - sản vật nổi tiếng của vùng đất phù sa. Những món ăn được chế biến từ rươi, với hương vị riêng biệt và cách thưởng thức mang đậm nét ẩm thực địa phương, hứa hẹn để lại ấn tượng khó quên.

Thành phẩm món chả rươi. (Nguồn: Vietnam+)

Không chỉ phục vụ nhu cầu tham quan, trải nghiệm và thưởng thức ẩm thực, các gian hàng còn là cầu nối để người sản xuất, hộ kinh doanh giới thiệu thành quả lao động, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường tiêu thụ. Qua đó, lễ hội góp phần gia tăng giá trị nông sản, thúc đẩy hoạt động thương mại và mở thêm hướng phát triển du lịch gắn với thế mạnh nông nghiệp của địa phương.

Dấu ấn trong văn hóa ẩm thực Vĩnh Thuận

Rươi là loài thủy sinh sinh sống trong môi trường nước lợ, thường xuất hiện theo mùa và có giá trị dinh dưỡng cao, từ lâu được ví như “nhân sâm của đồng ruộng.”

Trong dân gian, người dân Vĩnh Thuận vẫn lưu truyền câu nói: “Tháng 9 đôi mươi, tháng 10 mùng 5” để nhắc về thời điểm rươi vào vụ. Khi tiết trời chuyển dịu mát, con nước thuận hòa, rươi bắt đầu xuất hiện, người dân lại chuẩn bị lưới, vợt để đón lấy món quà quý mà thiên nhiên ban tặng.

Nằm ven sông Thái Bình, xã Vĩnh Thuận có địa hình chủ yếu là những dải đất bãi bồi cùng vùng trũng ngập nước theo chu kỳ thủy triều. Đặc điểm tự nhiên này tạo nên môi trường sinh thái thuận lợi cho rươi sinh trưởng và phát triển, hình thành lợi thế riêng trong sản xuất nông nghiệp của địa phương.

Con rươi sau khi được vớt lên. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)

Qua nhiều thế hệ, rươi không chỉ đem lại nguồn thu nhập đáng kể mà còn trở thành một phần trong đời sống và văn hóa ẩm thực của người dân nơi đây. Hiện xã có trên 200 hộ nuôi rươi, sản lượng thu hoạch đạt khoảng 150-200 tấn mỗi vụ, mang lại giá trị kinh tế hàng chục tỷ đồng.

Phát huy lợi thế sẵn có, trong giai đoạn 2025-2030, xã Vĩnh Thuận đặt mục tiêu mở rộng diện tích nuôi rươi, nâng cao chất lượng sản phẩm, từng bước xây dựng chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm “Rươi Vĩnh Thuận." Đây được xem là hướng đi nhằm khẳng định giá trị đặc sản địa phương, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường và tạo thêm sinh kế cho người dân.

Tiếp nối thành công của lần tổ chức đầu tiên năm 2025, Lễ hội Rươi xã Vĩnh Thuận năm 2026 được kỳ vọng tiếp tục tạo dấu ấn trong đời sống văn hóa, du lịch của địa phương, thu hút người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm, khám phá nét đặc sắc của vùng quê giàu truyền thống.

Thông qua sự kiện, địa phương mong muốn tôn vinh giá trị sản vật quê hương, đồng thời khơi dậy niềm tự hào, nâng cao ý thức gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống trong cộng đồng. Từ một sản vật theo mùa, con rươi đang trở thành điểm nhấn để Vĩnh Thuận giới thiệu tiềm năng nông nghiệp, nét đẹp văn hóa và sức sống của vùng quê ven sông.

Đặc biệt, lễ hội được tổ chức tại Miếu Lác - di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia, nơi có cây di sản hơn 700 năm tuổi. Sự kết hợp giữa không gian di tích cổ kính, cảnh quan thiên nhiên và các hoạt động văn hóa, thể thao tạo nên sức hấp dẫn riêng cho lễ hội.

Đến với Vĩnh Thuận dịp này, du khách không chỉ được tìm hiểu lịch sử, kiến trúc và những giá trị văn hóa của di tích mà còn có cơ hội hòa mình vào không khí rộn ràng của lễ hội, thưởng thức đặc sản và cảm nhận nét bình dị, mến khách của người dân vùng quê phù sa./.