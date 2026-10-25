Về làng cổ Lộc Yên: Điểm chạm nguyên sơ, nơi thời gian lưu dấu

Làng cổ Lộc Yên nằm giữa miền quê xanh mát phía Tây Đà Nẵng, thuộc xã Thạnh Bình, TP. Đà Nẵng, là ngôi làng cổ lưu giữ vẻ đẹp kiến trúc, văn hóa và nếp sống truyền thống qua nhiều thế hệ.

Làng cổ Lộc Yên được hình thành vào cuối thế kỷ XVIII, trong giai đoạn mở cõi về phương Nam của chúa Nguyễn. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, từ tên gọi Lộc An đến Lộc Yên, làng cổ vẫn giữ được gần như nguyên vẹn dấu ấn từ buổi lập làng đến hôm nay, từ phong cảnh đến nếp sống, nếp làng.

Nơi đây được mệnh danh là một trong 4 làng cổ tiêu biểu đẹp nhất Việt Nam.

Làng cổ Lộc Yên nổi tiếng với những ngôi nhà cổ từ 150 - 170 năm tuổi được bao quanh bởi những vườn cây xanh mát

Du khách tham quan ngôi nhà cổ của ông Nguyễn Đình Mẫn (71 tuổi, làng Lộc Yên).

Nét kiến trúc nhà rường gỗ cổ kính, vững chãi hàng trăm năm tuổi vẫn được gia đình ông Nguyễn Đình Mẫn gìn giữ nguyên vẹn qua nhiều thế hệ.

Nét độc đáo của mái ngói âm dương cổ kính với hàng đĩa gốm sứ hoa văn xanh bọc bờ mái, dấu ấn kiến trúc truyền thống riêng biệt tại làng cổ Lộc Yên.

Nét duyên trầm mặc của Lộc Yên hiện lên qua lối đi lát đá rợp bóng cây xanh.

Dấu ấn thời gian in hằn trên bờ tường đá rêu phong, tạo nên không gian yên bình, cổ kính đặc trưng của vùng quê trung du.

Một trong hai chiếc bàn xoay kỳ bí, 'bảo vật' thú vị của làng cổ Lộc Yên.

Không chỉ lưu giữ những nét đẹp gần như hoang sơ, đậm dấu thời gian, làng cổ Lộc Yên với khí hậu ôn hòa, mát mẻ quanh năm còn nổi tiếng với những vườn cây ăn trái trĩu quả, đặc biệt là bòn bon.

Gắn du lịch với thương mại, làng cổ Lộc Yên những năm gần đây còn được biết đến với những sản phẩm thủ công độc đáo từ mo cau.

Từ bàn tay khéo léo của người dân xứ Tiên, những chiếc mo cau thô cứng trở thành sản phẩm thủ công tinh xảo, theo chân du khách đến khắp nơi trên thế giới.

Chia sẻ với phóng viên báo Công Thương, ông Phan Hồng Phát, Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Bình cho biết, địa phương đang tích cực triển khai đề án phát triển du lịch gắn với phát triển kinh tế nông nghiệp, thương mại; kết hợp du lịch sinh thái gắn với trải nghiệm nghề làm các sản phẩm truyền thống tại làng cổ Lộc Yên, mang đến đa dạng trải nghiệm cho du khách cũng như thúc đẩy du lịch, thương mại phát triển.

Du khách tham quan làng cổ Lộc Yên.

Làng cổ Lộc Yên được công nhận là di tích cấp Quốc gia vào tháng 9/2019.

Mới đây, ngày 23/10, TP. Đà Nẵng đã công bố làng cổ Lộc Yên nằm trong Top 100 điểm Chạm Đà Nẵng năm 2026.