Về Lam Hạ - Nơi lịch sử được tiếp nối bằng những hoạt động về nguồn

Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày hy sinh của Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ (1966-2026), nhiều hoạt động về nguồn, tri ân và giáo dục truyền thống được tổ chức.

Khu Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ của tỉnh và Đền thờ Mười nữ liệt sĩ dân quân pháo phòng không Lam Hạ được xây dựng trong không gian rộng, hài hòa với cảnh quan mặt hồ và cây xanh. Nơi đây trở thành điểm tưởng niệm, giáo dục truyền thống, gắn với những dấu tích và câu chuyện về một thời chiến đấu của quân và dân Lam Hạ.

Tượng đài 10 nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ trong khuôn viên di tích, nơi tưởng niệm những người con gái đã anh dũng hy sinh trong những năm tháng chiến tranh. Hình tượng 10 nữ dân quân trở thành một phần ký ức đặc biệt của vùng đất Lam Hạ.

Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ và Đền thờ 10 nữ dân quân Lam Hạ là nơi tưởng niệm những người đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời trở thành địa chỉ giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng cho cán bộ, đoàn viên, học sinh và Nhân dân.

Những nén hương được dâng lên trước anh linh các liệt sĩ trong các chuyến về nguồn.

Danh sách Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ đã anh dũng hy sinh trong những năm tháng chiến tranh: Đinh Thị Tâm, Phan Thị Tuyết, Phạm Thị Lan, Vũ Thị Phương, Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thuận, Nguyễn Thị Oánh, Trần Thị Thẹp và Đặng Thị Chung.

Thế hệ trẻ tìm hiểu những câu chuyện về một thời chiến đấu tại Lam Hạ qua lời kể của các nữ dân quân phòng không từng trực tiếp tham gia chiến đấu trên trận địa.

Đoàn làm phim của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện những thước phim tư liệu về Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ. Những hình ảnh, câu chuyện và tư liệu lịch sử được ghi lại nhằm góp phần lưu giữ ký ức về một thế hệ đã sống, chiến đấu và hy sinh trong những năm tháng chiến tranh.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Ninh Bình tổ chức thăm hỏi, động viên và trao quà tri ân các gia đình, thân nhân Mười nữ liệt sĩ dân quân pháo phòng không Lam Hạ. Hoạt động là sự tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện sự tri ân đối với những gia đình đã có người thân hy sinh cho Tổ quốc.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Hà Nam tổ chức Hội thi “Tìm hiểu 60 năm Ngày hy sinh của Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ (1966-2026)”. Hoạt động góp phần đưa lịch sử đến gần hơn với đoàn viên, thanh niên bằng hình thức tìm hiểu trực tiếp, sinh động.

Tại các trường học, câu chuyện về Mười nữ dân quân Lam Hạ được đưa vào những buổi nói chuyện truyền thống. Từ những trang tư liệu lịch sử, học sinh có thêm cơ hội tìm hiểu về những người con gái tuổi đời còn rất trẻ đã lựa chọn đứng trên trận địa trong những năm tháng chiến tranh ác liệt.

Một buổi chiếu phim về Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ được tổ chức tại phường Hà Nam, góp phần tái hiện những câu chuyện lịch sử bằng hình ảnh và đưa ký ức về các nữ dân quân đến gần hơn với cán bộ, đoàn viên và nhân dân.

Đoàn viên, thanh niên tham gia vệ sinh, chỉnh trang khu vực trận địa pháo phòng không Lam Hạ. Những phần việc thiết thực góp phần giữ gìn cảnh quan di tích, đồng thời thể hiện trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc chăm sóc các địa chỉ lịch sử.

Những hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày hy sinh của Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ được tổ chức trong tháng 9 và tháng 10/2026, với nhiều hình thức tuyên truyền, tri ân và giáo dục truyền thống. Qua đó, ký ức về Mười “bông hoa thép” tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa trong cộng đồng.