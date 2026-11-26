'Vẽ lại' siêu đô thị TP HCM: 5 cực động lực, 5 trung tâm vệ tinh
Sau bốn lần quy hoạch vẫn chưa giãn được dân khỏi vùng lõi, TP HCM được "vẽ lại" lần thứ năm trên một tấm bản đồ rộng gấp ba. Bản quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm tổ chức thành phố 6.772 km² theo mô hình đa cực, đa trung tâm với 5 cực động lực, 5 trung tâm vệ tinh, kết nối bằng mạng metro dự kiến 18 tuyến, dài khoảng 960 km vào năm 2050.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ve-lai-sieu-do-thi-tp-hcm-5-cuc-dong-luc-5-trung-tam-ve-tinh-post1897184.tpo