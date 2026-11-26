Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI cho thấy chuyển biến rất quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và Kết luận số 09-KL/TW của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật. Theo đó, mỗi chính sách được Quốc hội xem xét, thông qua không chỉ cần bảo đảm tính đúng đắn mà còn phải có tính khả thi, xác định rõ chủ thể chịu trách nhiệm và nguồn lực thực hiện. Yêu cầu gắn kết giữa xây dựng và thi hành pháp luật đang được thể hiện ngày càng rõ trong hoạt động lập pháp.